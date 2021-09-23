Türk Telekom’da oryantasyon da dijital

Şirketin ‘Dijital Geçit Platformu’yla çalışanlar, eğitimlere katılıp, kaynak dokümanlara ulaşabiliyorlar. Pandemi döneminde oryantasyon programı sanal sınıf eğitimleriyle yürütülmüştü. Program, Türk Telekom Akademi çatısı altında uçtan uca dijitalleşti.

Eğlenceli adaptasyon süreci

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, “İnsanı merkeze alan bir kurum olarak işe alımla başlayan dijital süreç deneyimini daha da ileriye taşıyoruz. Ailemize yeni katıan çalışma arkadaşlarımız, ilk adımlarını ‘Dijital Geçit Platformu’yla atarak üç boyutlu ortamda ve etkileşimli alanlarla şirketimizi tanıyorlar. Oyunlaştırma elementleriyle eğlenceli bir adaptasyon süreci yaşıyorlar. ‘Dijital Oryantasyon Programı’nda ayrıca bilgi yarışması ve zorunlu mevzuat gereği alınması gereken e-eğitimler ve çeşitli kaynak dokümanlar da yer alıyor” dedi.