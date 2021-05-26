Türk Telekom’da gençler “İşin Geleceği” için yarıştı

Gelişim Üssü çatısı altında, gençlerin kariyer gelişimini destekleyecek ve yenilikçi fikirleri teşvik edecek projeler hayata geçiren Türk Telekom, salgın sürecinin iş hayatına getirdiği değişime yönelik çözümler geliştirilmesinin amaçlandığı İşin Geleceği Hackathonu’nu gerçekleştirdi. Yarışmaya, 439 takım halinde 698 genç başvurdu. Türk Telekom proje ekibi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından projeye katılmaya hak kazanan 15 takım, alanında uzman isimler tarafından verilen “Yenilikçi Düşünme ve İnovasyon Teknikleri” ile “Hızlı Prototip Geliştirme” eğitimlerine katıldı.

Yenilikçi fikirler ve prototipler...

İki gün süren hackathon sürecinde gençler, İşin Geleceği ana teması üzerine sunulan uzaktan beyin fırtınası gerçekleştirme, görevlerin oyunlaştırılması ve sosyalleşme gibi problem alanlarında, yenilikçi fikirler ve prototipler geliştirdi. Hackathonda, Nomads takımı “kişiselleştirilmiş çalışan adaptasyon süreci” çözümüyle birinci, Shell Wizards takımı “en yakın çalışma alanı” projesiyle ikinci, Let’s Go! ise “uzaktan çalışmada beyin fırtınası” ile üçüncü oldu.

“İlgiden memnunuz”

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, Türkiye’nin en büyük kurumsal okulu Türk Telekom Akademi’nin pek çok farklı projeyi gençlerle buluşturduğunu anlattı. Bugüne kadar, Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında Türkiye’de bir ilk olarak uçtan uca online olarak tasarladıkları “Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı” ve online fikir yarışması olarak kurguladıkları “Türk Telekom Fikir Maratonu” projelerini hayata geçirdiklerini kaydeden Vural, şu açıklamalarda bulundu: “Şimdi de İşin Geleceği Hackhatonu’nu tamamlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Yüzlerce başvurunun değerlendirilmesi sonrası davet ettiğimiz gençler, 2 gün süren çevrim içi programda Kovid-19 süreci ile iş dünyasında karşı karşıya kalınan problemleri ve yenilikçi uygulama önerilerini ele alıp farklı prototipler geliştirdi ve çalışma yaşamının geleceğini tasarlama fırsatı buldu. Milli sorumluluk bilinciyle gençlerin yanında olmaya, onları teşvik etmeye ve geliştirecekleri projelere destek olmaya devam edeceğiz.”