  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türk Telekom'a ait kablolar çalındı! Ekiplerden operasyon
Aktüel

Türk Telekom'a ait kablolar çalındı! Ekiplerden operasyon

Konya'da Türk Telekom'a ait kabloların çalınıp hurdacıya verildiği tespiti üzerine ekipler harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 10:12:00 -
Türk Telekom'a ait kablolar çalındı! Ekiplerden operasyon

Konya’da 2 şüphelinin Türk Telekom'a ait kabloları çaldığı bildirildi.

Şüphelilerin, taşeron olarak çalıştıkları Türk Telekom’un kablolarını çalarak hurdacıya sattığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

Türk Telekom'a ait telefon hattı kabloları Karatay ve Meram ilçelerinde yer altından geçiyor.

Ekipler yoğun çalışma sonucu şüphelilerin 46 yaşındaki Musa Ö. ile 39 yaşındaki İsmet C. Olduğu belirlendi.

Çalınan kabloların 36 bin lira değerinde olduğu aktarıldı. Kablolar, polis ekiplerince hurdacıdan alınarak şirkete geri götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mete Yarar’dan olay sözler: Operasyona giden askerlerin isimlerini verdiler
Gündem

Mete Yarar’dan olay sözler: Operasyona giden askerlerin isimlerini verdiler

Güvenlik Danışmanı ve Yazar Mete Yarar, Tele 1 patronu Merdan Yanardağ ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.
Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler
Dünya

Türkiye'ye karşı birleştiler! ABD ve Rusya'dan yardım dilenecekler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC'de 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapal..
Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı
Gündem

Gündeme bomba gibi düşen ‘Evli kadın’ iddiası! Barış Atay’a atılan dayağın arkasından bakın ne çıktı

DHKP-C sevici Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay’a yapılan saldırıya ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. Atay’ın sald..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı