Türk Telekom'a ait kablolar çalındı! Ekiplerden operasyon
Konya'da Türk Telekom'a ait kabloların çalınıp hurdacıya verildiği tespiti üzerine ekipler harekete geçti.
Konya’da 2 şüphelinin Türk Telekom'a ait kabloları çaldığı bildirildi.
Şüphelilerin, taşeron olarak çalıştıkları Türk Telekom’un kablolarını çalarak hurdacıya sattığı öne sürüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.
Türk Telekom'a ait telefon hattı kabloları Karatay ve Meram ilçelerinde yer altından geçiyor.
Ekipler yoğun çalışma sonucu şüphelilerin 46 yaşındaki Musa Ö. ile 39 yaşındaki İsmet C. Olduğu belirlendi.
Çalınan kabloların 36 bin lira değerinde olduğu aktarıldı. Kablolar, polis ekiplerince hurdacıdan alınarak şirkete geri götürüldü.