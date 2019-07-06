Türk Telekom ve İnnova, Bilişim 500’de ödülleri topladı

Türk Telekom, Türkiye’nin önde gelen sektör araştırması Bilişim 500’ün 20. yılında 3 ödül aldı. Türk Telekom, Hizmet Sağlayıcı Bölümü’nde İnternet ve Sabit Telefon Hizmetleri kategorilerinde birinci olurken, Ankara Şirketleri ilk 10 listesinde de ilk sırada yer aldı. Bir Türk Telekom iştiraki olan İnnova da 3 ödül alırken en büyük 500 bilişim firması sıralamasında 28. sırada yer aldı. İnnova; Sistem Entegratörü ve İş Ortağı bölümünde ‘Danışmanlık, CRM ve ERP’ kategorilerinde birinci oldu.

Türk Telekom’un Hizmet Sağlayıcı Bölümü İnternet ve Sabit Telefon Hizmetleri Kategorisi Birincisi Ödülünü Türk Telekom Dijital ve Siber Güvenlik Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ramazan Demir aldı. İnnova adına ise Sistem Entegratörü ve İş Ortağı bölümünün Danışmanlık, CRM ve ERP kategorilerinde birincilik ödülleri İnnova Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Tokgöz’e takdim edildi.