Türk Telekom, reklamlarıyla en çok hatırlanan marka oldu
İletişim şirketi Türk Telekom, Ipsos’un Adwatch araştırmasına göre telekomünikasyon sektöründe reklamlarıyla ‘en çok hatırlanan’ marka oldu.
Şirketin marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde oynadığı ‘81 İlde Milyonlarca Evde’ ve ‘Türkiye İçin Yenilendik’ isimli tanıtım filmleri telekomünikasyon kategorisinde ilk 2 sırada yer alırken, genel reklamları 3’üncü oldu. Nisan-Mayıs-Haziran 2021’de yapılan araştırmaya göre 15 Mart 2021’de yayınlanan Türk Telekom’un 81 ilde milyonlarca eve sunduğu internet hizmetini ‘online kız isteme’ konseptiyle ekranlara taşıyan reklamı yüzde 4.6 hatırlanma oranı, yüzde 76 beğeni ve yüzde 30.1 ağızdan ağıza konuşulma düzeyini yakaladı. Türk Telekom’un altyapı yatırımlarıyla artan mobil çekim gücünü konu edinen ‘Türkiye İçin Yenilendik’ reklam filmi ise Ekim 2020’de izleyiciyle buluştu. Aktör Kenan İmirzalıoğlu’yla yolda karşılaşıp ona köyünü gezdiren bir gencin hikâyesiyle anlatılan film, yüzde 1.9 hatırlandı.