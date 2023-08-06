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Teknoloji Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri başladı
Teknoloji

Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri başladı

Yeniakit Publisher
2023-08-06 18:58:00 -
Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri başladı

Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri, Bozcaada Cumhuriyet Meydanı’nda Bandırma Füze Kulübü filminin gösterimiyle başladı.

Gösterimler, Türkiye’nin gözde tatil lokasyonları; Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye’de izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Etkinlik alanına gelen misafirleri saat 21.00’de başlayacak film gösterimi öncesinde eğlenceli yarışmalar ve hediyeler beklerken, film gösterimi sırasında konuklara çeşitli ikramlar sunulacak. Bugün Ayvalık’ta Whiplash, yarın Ayvalık’ta Raya ve Son Ejderha, 9 Ağustos’ta Foça’da Barış Akarsu, 10 Ağustos’ta Çeşme’de Bandırma Füze Kulübü, 11 Ağustos’ta Çeşme’de Peter Rabbit Kaçak Tavşan, 12 Ağustos’ta Urla’da Whiplash, 14 Ağustos’ta Didim’de Sully, 15 Ağustos’ta Bodrum’da Bandırma Füze Kulübü, 16 Ağustos’ta Bodrum’da Raya ve Son Ejderha, 17 Ağustos’ta Datça’da Sully, 18 Ağustos’ta Marmaris’te Whiplash, 19 Ağustos’ta Marmaris’te Peter Rabbit Kaçak Tavşan, 20 Ağustos’ta Fethiye’de Bandırma Füze Kulübü, 21 Ağustos’ta Fethiye’de Raya ve Son Ejderha filminin gösterimi yapılacak.

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