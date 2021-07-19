Türk Telekom PİLOT'tan 18 yeni girişime destek

İletişim şirketi Türk Telekom tarafından hayata geçirilen kurumsal girişim hızlandırma programı PİLOT’ta 9. dönem takımları belli oldu. Yapay zekâ odaklı, nitelikli ve özgün teknolojiler geliştiren 18 takımın her birine 200’er bin TL nakit yardımı yapılacak.

Yardım miktarı arttı

Türk Telekom Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, yeni dönemde programa katılacak girişim sayısını ve verilen nakit desteğini arttırdıklarını belirtti. Karakullukçu, şunları ifade etti: “Kurum olarak hedefimiz, ilk günden bu yana girişimcileri desteklemek, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek. Ayrıca girişimlerle iş birliği yaparak müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmak. PİLOT’la girişimlerin en çok ihtiyaç duydukları nakdi sermaye ve mentor desteğini bir arada sunuyoruz. Girişimlere aynı zamanda Türk Telekom’la iş birliği fırsatı, eğitimler, bağlantılar ve yatırımcılara erişim imkânı sunuyoruz. Bunun yanı sıra TT Ventures’la yatırım yaparak girişimleri büyütüyoruz.

İyi fırsat

Bu yıl itibarıyla PİLOT’a katılan ekipler arasından seçilenler, dünyanın en büyük inovasyon platformu Plug&Play’in 4 haftalık ABD programına katılma fırsatına da sahip olacaklar. Seçilen her bir girişimi gönülden kutluyorum.”