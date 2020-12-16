Türk Telekom Online İşlemler'de tüm hesaplar tek girişte

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom müşterileri; mobil, evde internet ve ev telefonu işlemlerinin tümünü Türk Telekom Online İşlemler uygulamasında tek hesap üzerinden yönetebilecek.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom kullanıcıları artık farklı hizmetlere ait abonelik işlemlerini Online İşlemler uygulamasında tek bir hesap altında yönetiyor.

Daha önce ayrı ayrı erişilen mobil, evde internet ve ev telefonu hesaplarına artık tek bir giriş ile ulaşabilen Türk Telekom müşterileri, tüm işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor. Mobil şebekedeki kullanıcılar için giriş yaparken telefon numarası ve tek kullanımlık şifrenin ekrana otomatik olarak getirilmesi de Online İşlemler uygulamasının kullanımına hız kazandırıyor. Uygulamaya yeni eklenen "Beni Hatırla" özelliği ise 90 gün süresince tekrar bilgi girişi yapmadan uygulamaya erişmeyi mümkün kılıyor.







