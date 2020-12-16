  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk Telekom Online İşlemler'de tüm hesaplar tek girişte
Ekonomi

Türk Telekom Online İşlemler'de tüm hesaplar tek girişte

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:12:52 -
Türk Telekom Online İşlemler'de tüm hesaplar tek girişte

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom müşterileri; mobil, evde internet ve ev telefonu işlemlerinin tümünü Türk Telekom Online İşlemler uygulamasında tek hesap üzerinden yönetebilecek.

Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom kullanıcıları artık farklı hizmetlere ait abonelik işlemlerini Online İşlemler uygulamasında tek bir hesap altında yönetiyor.

Daha önce ayrı ayrı erişilen mobil, evde internet ve ev telefonu hesaplarına artık tek bir giriş ile ulaşabilen Türk Telekom müşterileri, tüm işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor. Mobil şebekedeki kullanıcılar için giriş yaparken telefon numarası ve tek kullanımlık şifrenin ekrana otomatik olarak getirilmesi de Online İşlemler uygulamasının kullanımına hız kazandırıyor. Uygulamaya yeni eklenen "Beni Hatırla" özelliği ise 90 gün süresince tekrar bilgi girişi yapmadan uygulamaya erişmeyi mümkün kılıyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz
Gündem

Kadın öğretmenin yaptıkları 'pes' dedirtti! Bunu okul müdürüne yapan öğrenciye ne yapmaz

Trabzon’un Arsin ilçesinde seminere katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutulan tutanağı yırtan kadın sınıf öğretmeni H.A., tartıştığı okul mü..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik AB telefonu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, olumlu günd..
HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı
Siyaset

HDP'li vekil Feleknas Uca: Türkiye sivilleri bombaladı

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, TBMM'de yaptığı konuşmada," Türkiye 6 kez Şengal’i bombaladı. Siz Ezidi halkından ne istiyorsunuz?" de..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay