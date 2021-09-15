Türk Telekom Online İşlemler en popüler ikinci uygulama seçildi

Online alışverişten bankacılığa kadar pek çok sektörde mobil alışkanlıkları ortaya koyan liste, 2021’in ikinci çeyreğinde Türkiye’de App Store ve Google Play’deki ortalama aylık aktif kullanıcı sayısına göre hazırlandı.

Müşteriler çok sevdi

Türk Telekom Dijital Kanallar Yönetimi Grup Müdürü Salih Çiçek, “Mobil, evde internet ve sabit telefon aboneliklerine ait birçok işlemin tek bir uygulama üzerinden yapılabildiği Online İşlemler’i müşterilerimiz çok sevdi. Türk Telekom olarak dijitalleşmedeki uzmanlığımızla hem mevcut müşterilerimizin kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek hem de daha çok kullanıcının uygulamadan faydalanarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla uygulamamızı her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. Online İşlemler mobil uygulamasıyla müşteriler, güvenli ve hızlı ödemeye ek olarak tarife bilgilerini görebiliyor, kalan kullanımlarını sorgulayabiliyor ayrıca fatura detaylarını inceleyebiliyor. Online İşlemler’de ‘Sil Süpür’le bol GB, dakika ve Muud Premium gibi hediyelerin de dahil olduğu sürprizler, ‘Bana Özel’le avantajlı kampanyalar ya da paketler, ‘Bi’ Dünya Fırsat’la da anlaşmalı markalarda indirimler sunuluyor.

Önemli bir etkinlik daha

Bu arada Türk Telekom Prime’ın Açık Hava Sineması etkinlikleri başlıyor. 7 Ekim’e kadar ücretsiz olarak düzenlenecek etkinliklere katılmak için 0505 178 5681 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmak gerekiyor.