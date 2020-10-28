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Ekonomi Türk Telekom istihdam süreçlerini online’a taşıdı
Ekonomi

Türk Telekom istihdam süreçlerini online’a taşıdı

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, pandemi döneminde istihdamı arttırmaya ve ekonomiye katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:29:00 -
Türk Telekom istihdam süreçlerini online’a taşıdı

Vural, zorlu dönemde hem eleman alımlarını hem mülakatları hem de iş başı süreçlerini online ortama taşıdıklarını belirtti.

Mentorluk çalışmaları devam etti

“Salgın sürecinde mesleki gelişim eğitimlerimizi ve iç mentorluk çalışmalarımızı da online yürüttük” diyen Vural, “Ayrıca her ay farklı bir temayla paylaşılan multimedya destekli ‘Yetkinlik Gelişim Takvimi’yle elemanlarımızın yenilikçi fikirler ortaya koymalarına imkân tanıdık” şeklinde konuştu.

Gençlerden yoğun ilgi

Üniversiteliler için de Türkiye’nin ilk online Siber Güvenlik Kampı’nı düzenlediklerini aktaran Vural, şu bilgileri paylaştı: “Gündelik hayatımızın ve iş süreçlerimizin ağırlıklı olarak dijitale kaydığı pandemi döneminde ülkelere ve sektörlere yönelik siber saldırılar da ciddi bir artış gösterdi. Bu kapsamda siber güvenlik alanında artan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığımız online Siber Güvenlik Kampımız gençlerimizin yoğun ilgisine mazhar oldu. Yine Türk Telekom START’ın ‘Stajım’ ve ‘Yeni İşim’ modüllerini uçtan uca online olarak tasarladık. Tüm mülakat ve başvuru sürecimizi online olarak yürüttük. Yoğun ilgi gören START’a yapılan başvurular arasından tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan 50 gencimiz 5 hafta süren Stajım Gelişim Programımıza dahil oldu. 19 gencimiz de tam zamanlı olarak aramıza katıldı.”

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