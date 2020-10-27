Türk Telekom istihdam süreçlerini online'a taşıdı

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emre Vural, "Pandemi döneminde işe alım, mülakat ve tüm iş başı süreçlerimizi online ortama taşıdık, buna devam edeceğiz." dedi.



Vural AA muhabirine, Türk Telekom'un pandemi döneminde yaptığı çalışmalar ve gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin, pek çok değişimi tetiklerken dijitalleşmenin önemi ve gerekliliğini yeniden kuvvetle gündeme getirdiğini aktaran Vural, kesintisiz iletişimin, bu hassas dönemde, iş ve özel yaşamın sürdürülebilmesi için anahtar rol üstlendiğini söyledi.



Data tüketimi ve iletişime olan ihtiyacın bu dönemde büyük oranda artış gösterdiğini hatırlatan Vural, "Biz de fibere, 5G teknolojilerine yatırımlarımız, internet penetrasyonunu yükseltme konusundaki gayretlerimizle, Türkiye’nin dijitalleşmesine büyük katkılar sağlayan bir kurum olarak, ülkemizin 81 ilinde artan iletişim talebini başarıyla karşılıyoruz. Tabii ki bunda; güçlü altyapımız, çevik yönetimimiz, çalışanlarımızın büyük bölümünü geçirdiğimiz uzaktan çalışma modelimiz ve bu süreçte kesintisiz iletişim için fedakarca görev yapan yetkin saha ekibimizin rolü çok büyük." diye konuştu.



Pandeminin tüm dünyada nasıl ilerleyeceğini ve dünya ekonomileri üzerindeki etkisini gözlemlediklerini ifade eden Vural, etkilerin, ekonomik ve sosyal yaşamda bir süre daha devam edecek gibi göründüğünü kaydetti.



Birçok sektörün kalıcı şekilde etkileneceğini anlatan Vural, "Sağlık, eğitim gibi sektörlerde yaşanan hızlı dijitalleşme ve hepimize yeni alışkanlıklar kazandırmaya başladı bile. Yeni normalde günlük yaşantımızdan iş hayatına kadar uçtan uca her şey değişecek, dijitale adapte olan, hızlı karar alıp hareket eden şirketler kazanacak." değerlendirmesini yaptı.







- "Odağımızda insan var"





Vural, insanı odağına alan bir şirket olarak, bu dönemdeki tüm kararları ve uygulamaları, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını merkeze koyan bir yaklaşımla yürütmeye devam ettiklerini ifade ederek, Türk Telekom olarak salgın ortaya çıkar çıkmaz CEO’larının öncülüğünde bir İş Sürekliliği Kriz Yönetim Komitesi oluşturduklarını kaydetti.



Salgının Türkiye'de görüldüğü an itibarıyla, sağlık açısından risk grubunda olan çalışanları belirleyip uzaktan çalışma düzenine geçirdiklerini anlatan Vural, hemen ardından vaka sayılarındaki artışla birlikte, saha ve müşteri hizmetleri ofislerindeki çalışanların çalışma ortamlarını ve mesai saatlerini düzenleyip, koruyucu ekipmanlar temin ettiklerini söyledi.



Vural şu bilgileri verdi:



"Gururla söylüyorum ki istihdam kapasitesi ve insan kaynağı çeşitliğinin bu derece yüksek olduğu bir şirket olarak, 19 Mart gibi erken bir dönemde, Genel Müdürlük çalışanlarımızın büyük bölümü için uzaktan çalışma kararı alarak, son derece hızlı bir şekilde uygulamaya geçiren öncü şirketlerden biriyiz. Kuşkusuz bunu gerçekleştirmede en büyük gücü, uzaktan çalışmayı mümkün kılan güçlü teknoloji altyapımızdan aldık. Uzaktan bağlanma, kurum içi görüşme platformlarımız sayesinde çalışanlarımız bu ani gerçekleşen sürece çok hızlı adapte olabildiler. Kamu otoritesinin normalleşme takvimini referans alarak 15 Haziran tarihinden itibaren Genel Müdürlük organizasyonumuzda yönetsel seviyede kademeli olarak ofis çalışma düzenine geçişlerimiz başladı.



Aynı zamanda, şirketimizde herhangi bir pozitif vaka ve şüpheli temas olan tüm çalışanlarımızın durumları İşyeri Hekimlerimiz ve İnsan Kaynakları İş Ortakları tarafından titizlikle takip ediliyor. Ayrıca, İstanbul ve Ankara’da bulunan Türk Telekom polikliniklerimizde görev yapan hekimlerimizle, çalışanlarımızın güvenli sağlık hizmeti almalarını sağlayacak “online hekimlik” uygulamalarını başlattık. Salgının seyrini dikkatli bir şekilde takip ederek, çalışan sağlığını korumak için gereken tüm tedbirleri hızla hayata geçirmeye devam edeceğiz."



- "Uzaktan staj ve uzaktan işe alım ile sürece uyum sağladık"





Vural, Türkiye’nin en büyük çalışan kapasitesine sahip şirketlerinden biri olarak istihdamın sürekliliğini sağlamaya ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdüklerini belirterek, "Bu süreçte işe alım, mülakat ve tüm iş başı süreçlerimizi online ortama taşıdık, buna devam edeceğiz." bilgilerini verdi.



Türkiye’nin en büyük kurumsal okullarından biri olan Türk Telekom Akademi’nin eğitimlerini sanal sınıf ve canlı yayınlarla sürdürdüklerini aktaran Vural, çalışanlara, pandemi dönemi boyunca 544 farklı konuda tam 86 bin 494 saatlik uzaktan eğitim verdiklerini kaydetti.



Vural şunları kaydetti:



"Bu süreçte iş birimlerimize özel tasarladığımız İş Okullarımız, Liderlik Okulu'muz, mesleki gelişim eğitimleri ve iç mentorluk çalışmalarımızı da online yürüttük. Bunların yanı sıra her ay farklı bir temayla paylaşılan multimedya destekli ‘Yetkinlik Gelişim Takvimi’yle, çalışanlarımızın yenilikçi düşünme, çeviklik gibi yetkinliklerini destekleme fırsatı bulduk.



CEO’muzu Türkiye’nin dört bir yanındaki çalışanlarımızla canlı yayında buluşturduk. Çalışanlarımıza birlikte eğlenme ve sosyalleşme fırsatı sunmak için online spor turnuvaları ve ödüllü yarışmalar düzenledik. Bunlara devam edeceğiz."





- "50 gencimiz 5 hafta süren START Stajım Gelişim Programı'mıza dahil oldu"





Vural, Türkiye’nin en büyük işveren markalarından biri olarak, gençlere yaptıkları her yatırımı Türkiye’nin geleceğine yönelik bir yatırım olarak gördüklerini ifade ederek, bu kapsamda eğitim ve gelişim programlarıyla gençlerin kariyer gelişimini desteklediklerini, bunun yanında Türk Telekom START gibi genç yetenek programlarıyla genç istihdamına katkı sunduklarını söyledi.



Vural şöyle konuştu:



"Üniversiteli gençlerimize yönelik olarak, Türkiye’nin ilk online Siber Güvenlik Kampı’nı düzenledik. Gündelik hayatımızın ve iş süreçlerimizin ağırlıklı olarak dijitale kaydığı pandemi sürecinde ülkelere ve sektörlere yönelik siber saldırılar da ciddi bir artış gösterdi. Bu kapsamda siber güvenlik alanında artan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığımız online Siber Güvenlik Kampımız gençlerimizin yoğun ilgisine mazhar oldu.

Yine her yıl yüz yüze gerçekleştirdiğimiz Genç Yetenek Programımız ‘Türk Telekom START’ın 'Stajım' ve 'Yeni İşim' modüllerini, pandemi sürecinin de etkisiyle ilk kez uçtan uca online olarak tasarladık ve tüm mülâkat ve başvuru sürecimizi online olarak yürüttük. Yoğun ilgi gören START Programımıza yapılan başvurular arasından tüm değerlendirme aşamalarını başarıyla tamamlayan 50 gencimiz 5 hafta süren START Stajım Gelişim Programı'mıza dahil oldu, 19 gencimiz de tam zamanlı olarak aramıza katıldı.



Stajyerlerimiz, uçtan uca online olarak tasarlanan START Stajım Gelişim Programıyla birlikte, yeni nesil çalışma süreçlerinden Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) yaklaşımını kapsamlı şekilde öğrenerek, bu yaklaşımla proje fikri geliştirme, tasarlama ve stajları boyunca hazırladıkları projeleri jüriye sunma imkanı buldular."



Vural, START Yeni İşim Programıyla aralarına katılan genç yeteneklerin 12 ay sürecek bir gelişim programına alındığını belirterek, adayların program boyunca kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen eğitimler alırken; aynı zamanda üst yöneticilerle vizyon oturumlarında buluşma fırsatı bulacağını söyledi.





- "Tüm sistem ve süreçlerimizi otomatize etmeye devam ediyoruz"





Vural, pandemi dönemiyle birlikte iş hayatına ve İK süreçlerine artık yeni gözlüklerle bakmak gerektiğini belirterek, Türk Telekom olarak, aslında bu sürecin şirketleri mecbur kıldığı temel gereksinimleri, insan kaynakları vizyonuna öncesinde yansıtmaya başladıklarını söyledi.



Süreçle birlikte bu vizyonu uygulamaya geçirme süreçlerinin de hızlanmış olduğunu aktaran Vural, "Şirketimizin gelecek vizyonuna yönelik olarak, sürekli iyileştirme yaklaşımımız doğrultusunda organizasyonumuzu çok daha “çevik, yalın ve verimli” kılacak süreç ve dönüşüm projeleri yürütüyoruz." dedi.



Bu sürecin insan kaynakları alanında artık zorunlu kıldığı dijital dönüşümde de çok hızlı yol aldıklarını anlatan Mehmet Emre Vural şöyle devam etti:



"Yeni dönemde teknoloji ve veri odaklı düşünme, insan kaynakları süreçlerinde çok daha fazla odağımızda olacak. Bu kapsamda oluşturduğumuz insan kaynakları yönetim sistemleri birimiyle, dijital insan kaynakları yaklaşımıyla tüm sistem ve süreçlerimizi otomatize etmeye devam ediyoruz.



Pandemi aslında pek çok şirketin gündeminde olan ve gelecek planlarında yer alan 'uzaktan çalışma' sürecini zaruri bir şekilde hızlandırdı. Biz de Türk Telekom olarak bu süreçte geleceğin iş modeli olacak olan uzaktan ve esnek çalışmaya dair gerçekten çok fazla şey öğrendik. Bu süreçten edindiğimiz çıktılarla, pandemi dönemi sonrasında da uygulanabilecek esnek ve hibrit modeller üzerinde çalışıyoruz. Kendimizi bu anlamda da geleceğe çok daha hazır hissettiğimizi söyleyebilirim."

