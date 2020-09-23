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Ekonomi Türk Telekom, işletmeleri dijitalleştiriyor
Ekonomi

Türk Telekom, işletmeleri dijitalleştiriyor

Türk Telekom, “Tekno İş Yerim” kampanyasıyla esnaf ve KOBİ’leri dijital dünyaya hazırlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:26:00 -
Türk Telekom, işletmeleri dijitalleştiriyor

Yeni gelen limitsiz internet müşterisi işletmeler, birkaç dakikada web sitesi oluşturulabilen kurulum paketlerine sahip olabiliyor. İşlerin uzaktan yönetilmesine imkan sağlayan, hem cihazları hem iş yerlerini koruyan Güvenli Paket’e ve dijital çağın gerekleriyle uyumlu ön muhasebe programı gibi pek çok ürünün yer aldığı paketlere avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor. Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, “Esnaf ve KOBİ’lerimizin dijital çağa ayak uydurması için onlara uçtan uca çözümler sunuyoruz. Tekno İş Yerim kampanyamızla işletmelerin zahmetsiz ve ekonomik fırsatlarla dijitalleş mesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

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