Türk Telekom, işletmeleri dijitalleştiriyor

Yeni gelen limitsiz internet müşterisi işletmeler, birkaç dakikada web sitesi oluşturulabilen kurulum paketlerine sahip olabiliyor. İşlerin uzaktan yönetilmesine imkan sağlayan, hem cihazları hem iş yerlerini koruyan Güvenli Paket’e ve dijital çağın gerekleriyle uyumlu ön muhasebe programı gibi pek çok ürünün yer aldığı paketlere avantajlı fiyatlarla ulaşabiliyor. Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, “Esnaf ve KOBİ’lerimizin dijital çağa ayak uydurması için onlara uçtan uca çözümler sunuyoruz. Tekno İş Yerim kampanyamızla işletmelerin zahmetsiz ve ekonomik fırsatlarla dijitalleş mesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.