Türk Telekom indirim kararı aldı

Türkiye'de yarın hayata geçecek olan Adil Kullanım Kotası sınırlaması olmayan limitsiz internet uygulaması öncesi Türk Telekom tepki çeken fiyatlarında indirime gitti.

Türkiye'de yarın hayata geçecek olan Adil Kullanım Kotası sınırlaması olmayan limitsiz internet uygulaması öncesi Türk Telekom tepki çeken fiyatlarında indirime gitti. İşte Türk Telekom'un yeni limitsiz internet paketleri ve fiyatları..

Fiyatlar 59.90 TL ile 336.90 TL arasında değişiyordu

Türk Telekom 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak olan limitsiz internet paketlerine fiyat indirime gitti. İlk olarak 11 Aralık’ta duyurulan ve tüketicilerden gelen yoğun eleştirilerin ardından dün revize edilen Türk Telekom’un yeni limitsiz internet tarifelerinde fiyatlar, aylık 69.90 TL’den başlayıp, 239.90 TL’ye kadar çıkıyor.

Daha önce açıklanan paketlerde ise bu fiyatlar 59.90 TL ile 336.90 TL arasında değişiyordu. Geçen hafta Turkcell Superonline'ın yeni limitsiz internet paketlerinin açıklamasının ardından Türk Telekom da fiyatlarını revize etti.

4 MBPS'lik paket kaldırıldı

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Türk Telekom’un internet sitesinden duyurulan yeni paketlerde ayrıca 4 Mbps’lik paket de kaldırıldı.

Adil Kullanım Kotası (AKK; diğer adıyla Adil Kullanım Noktası, AKN) olmayan yeni paketlerde Türk Telekom’un başlangıç hızı 6 Mbps oldu.

İşte Türk Telekom’un yeni limitsiz internet paketlerinin fiyatları:

Türk Telekom’un daha önce açıkladığı limitsiz internet paketlerinin fiyatları ise şu şekildeydi: