Türk Telekom ile 4.5G çekim noktası ikiye katlandı

Türk Telekom, “Herkes için erişilebilir iletişim” ilkesi ve “insan odaklı” yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Yenilenen altyapısı ve iki yılda iki katına çıkan 4.5G çekim noktalarıyla mobil iletişimde fark oluşturmaya devam eden Türk Telekom, kapsama gücüyle müşterilerine ayrıcalıklı bir mobil yaşam deneyimi sunup, değişen ihtiyaçlara uygun fırsatlarını da sürdürüyor. Türk Telekom, mobil müşterilerine kapsama gücünü özgürce yaşayabilmeleri için ‘Sil Süpür’den her hafta hediye internet ve dakika kazandırıyor. Türk Telekom, 4.5G çekim noktası sayısını iki yılda iki katına çıkararak, müşterilerinin hayatında fark yaratan mobil yaşam deneyimi sunuyor. Verilen bilgiye göre, Türk Telekom, müşterilerine Online İşlemler uygulaması üzerinden ulaşabilecekleri Sil Süpür’le her hafta birbirinden farklı hediyeler sunuyor. Sil Süpür’de, Türk Telekom mobil abonelerine özel, her yöne dakikalardan 30 GB internete kadar birçok sürpriz hediye mevcut.