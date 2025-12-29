  • İSTANBUL
Avusturalya kahramanı konuştu: 'Masumların öldürülmesini engellemeye çalıştım'

Avustralya'nın Sydney kentinde 15 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı saldırıya müdahale ederek insanların hayatını kurtaran Suriyeli Ahmed el-Ahmed, tek amacının daha fazla masum insanın öldürülmesini engellemek olduğunu belirtti.

Ahmed, Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda düzenlenen silahlı saldırıda yaptığı çıkış ile dünyada ünlenen ve kahraman olarak anılan Suriye kökenli Ahmed el-Ahmed, yaşadıklarını anlattı.

Ahmed, Bondi Plajı'nda gerçekleşen silahlı saldırıdaki tecrübelerine ilişkin CBS News'e demeç verdi.

Saldırgan ile mücadele anını anlatan Ahmed, "Onun sırtına atladım ve vurdum. Sağ elimle onu tutarak, uyarmak için silahını bırak, yaptığın şeyi bırak gibi bir şey söylemeye başladım." ifadelerini kullandı.

"BİR GÜÇ HİSSEDİYORUM"

Ahmed, saldırgana müdahale anını "Duygusal olarak bir şey yapıyorum. Vücudumda, beynimde bir güç hissediyorum. İnsanların önümde öldürülmesini görmek istemiyorum. Silahının sesini duymak istemiyorum. İnsanların çığlık attığını, yalvardığını, yardım istediğini görmek istemiyorum." diye aktardı.

"KAYBEDİLENLER İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

O anda tek amacının saldırganın elinden silahı almak ve masum insanların öldürülmesini engellemek olduğunu vurgulayan Ahmed, "Birçok hayat kurtardığımı biliyorum, ama kaybedilenler için üzülüyorum." dedi.

AVUSTRALYA'DAKİ SALDIRI

Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda 14 Aralık'ta iki kişi silahlı saldırı düzenlemişti.

Polis, 15 kişinin hayatını kaybettiği ve 42 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda, saldırganların baba oğul olduğunu açıklamıştı.

Şüphelilerden birinin öldüğünü, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığını aktaran polis, saldırının, terör örgütü DEAŞ'tan "etkilenerek düzenlendiğini" belirtmişti.

Başbakan Albanese, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu kaydetmişti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem olmuştu.

