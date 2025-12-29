KIZILELMA'nın gizli gücü açığa çıktı: Radara yakalanmıyor, otonom uçuyor: Yeni yeteneği hava savunmasını nasıl etkileyecek?

Türk savunma sanayiinin göz bebeği Bayraktar KIZILELMA, teknoloji sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen testte, iki KIZILELMA’nın yer kontrolünden bağımsız, tamamen otonom şekilde yan yana "kol uçuşu" icra etmesi, insansız hava muharebesinde yeni bir dönemin ilanı oldu.

TRT Haber’de yer alan habere göre, Türkiye’nin imza işlerinden biri olan Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı yine bir ilke imza attı ve bu kez otonom şekilde kol uçuşu icra etti. İki ayrı KIZILELMA’nın gökyüzünde birlikte uçtuğu anlar yakın gelecekte bizi nelerin beklediğini göstermesi adına son derece değerli.

Savunma Sanayii Uzmanı Yusuf Akbaba, aslında bu uçuşun filo halinde görev icra edecek KIZILELMA’ların ilk adımı olduğunu belirtiyor. Bu testle birden fazla KIZILELMA’nın koordine şekilde aynı hedefe yönelik harekat kabiliyetinin bir fragmanını izlediğimizi söylüyor.

TÜRKİYE, TB-2’LERİ DE ÇOK FARKLI ŞEKİLDE KULLANMIŞTI

KIZILELMA’nın otonom kol uçuşuna geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapıyor Akbaba… Suriye’ye yönelik sınır ötesi harekatlarda Türkiye’nin sahip olduğu insansız hava araçlarını çok farklı şekilde kullandığını anımsatıyor.

O dönem kendi içinde farklı görev tanımları bulunan 10’dan fazla TB-2 SİHA’nın koordineli şekilde hedefe yöneldiğini anlatıyor ve “Yerde de bir o kadar operatör ile operasyon yapılıyordu. Şimdi çok daha gelişmiş bir platforma sahibiz. Radarda görünürlüğü çok düşük olan insansız savaş uçaklarımız otonom şekilde filo olarak uçacak. Ve kendisine verilen görevleri icra edecek” diyor.

Bu görevlerden birinin de ‘hava karakol’ olacağını sözlerine ekliyor Akbaba. Böylece havada gezen örneğin üç ayrı KIZILELMA’nın kendileri için belirlenen alanı sürekli tarayacaklarını vurguluyor. Herhangi bir tehdit algılandığında ise ilgili yerlere anlık haber paylaşımı mümkün olacak. Ya da otonom olarak karşıdaki risk bertaraf edilecek. “Son günlerde hava sahamızda düşen yabancı menşeili hava araçlarını düşünürsek aslında KIZILELMA’nın hava karakol görevinde bizim için ne denli kazanımlar sağlayacağını daha iyi anlarız” ifadesini kullanıyor.

Halihazırda bu görevleri insansız savaş uçaklarıyla yaptığımı da hatırlatıyor Akbaba ve bunun hem ciddi bir maliyet olduğunu hem de insanlı savaş uçaklarının yakıt, havada kalış süresi ya da benzer başka nedenlerle kimi kısıtlamaları beraberinde getirdiğini vurguluyor. İnsansız savaş uçağı KIZILELMA ile bunun da değişeceğini ekliyor.

“TÜRKİYE DİĞER ÜLKELERDEN FARKLI BİR YOL İZLİYOR”

Yusuf Akbaba bu noktada önemli bir parantez açıyor. Dünyada yeni nesil insansız savaş uçağı yapan ülkelerin bu platformları insanlı savaş uçaklarının yanında ‘sadık kanat adamı’ olarak planladıklarını söylüyor.