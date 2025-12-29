  • İSTANBUL
Benzini biten motosikleti böyle ittiler

Adana’da trafikte benzini biten bir motosiklet sürücüsünün yardımına diğer sürücüler koştu. Motosiklet ayaklarla itilerek akaryakıt istasyonuna ulaştırıldı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde motosikletinin yakıtı biten sürücü, aracını emniyet şeridine park ettikten sonra çevredekilerden yardım istedi. Sürücünün imdadına biri kurye iki motosikletli yetişti. Motosikleti ayaklarıyla ittiren sürücüler, akaryakıt istasyonuna kadar götürdü. O anlar, trafikteki başka kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İstasyondan yakıt alan sürücü, daha sonra motosikleti ile yoluna devam etti.

