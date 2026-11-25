Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi milli sorumluluklarımız arasında görüyor, gençlere yapılan her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük etme vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında operasyonel verimliliğimizi artırırken, bölge müdürlüklerimizde yetkinlik odaklı istihdam anlayışımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Genç Mühendis Programı ile güçlü mühendislik altyapısı ile öne çıkan gençleri Türk Telekom ailesine katarak geleceği gençlerle birlikte inşa ediyoruz. Türk Telekom olarak, önümüzdeki dönemde de genç yeteneklerin kariyer yolculuklarını destekleyerek ülkemizin yetenek ekosistemine ve küresel teknoloji rekabetine değer katmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Türk Telekom, dijital dönüşüm stratejisine uygun insan kaynağı ihtiyaçlarına cevap vermek ve teknik birimlerinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla yürüttüğü Genç Mühendis Programı’nın üçüncü dönemini hayata geçiriyor. Türk Telekom, program kapsamında güçlü mühendislik altyapısına sahip geleceğin yöneticilerini iş hayatına kazandırmayı ve ulusal istihdama katkı sunmayı amaçlıyor. Üniversitelerin elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, enerji sistemleri, mekatronik ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerinden yeni mezun olan gençlerin başvurabildiği Genç Mühendis Programı’nın kayıtları 3 Aralık’a kadar devam edecek. 3 Aralık 2026 – 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yürütülecek program kapsamında değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayan genç mühendisler, 15 Mart’ta Türk Telekom ailesine katılarak iş başı yapacak. Programa başvurular https://turktelekom.ly/B45n üzerinden gerçekleştiriliyor.

“Geleceği gençlerle birlikte inşa ediyoruz”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğuna liderlik ederken, bu dönüşümün en değerli gücünün nitelikli ve milli insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olarak, yetkin insan kaynağı yetiştirmeyi milli sorumluluklarımız arasında görüyor, gençlere yapılan her yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. Dijital dönüşüm yolculuğuna öncülük etme vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında operasyonel verimliliğimizi artırırken, bölge müdürlüklerimizde yetkinlik odaklı istihdam anlayışımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Genç Mühendis Programı ile güçlü mühendislik altyapısı ile öne çıkan gençleri Türk Telekom ailesine katarak geleceği gençlerle birlikte inşa ediyoruz. Gençlerin kariyer yolculuklarına destek olurken, milli değerlerimizden güç alan, geleceğin yetkinlikleriyle donanmış nitelikli mühendislerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, önümüzdeki dönemde de genç yeteneklerin geleceğin kritik yetkinlikleriyle erkenden buluşmasını destekleyerek ülkemizin yetenek ekosistemine ve küresel teknoloji rekabetine değer katmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Geleceğin mühendisleri Türk Telekom’da dijital geleceğe yön veriyor

Bölge müdürlüklerinin enerji ve soğutma sistemleri, erişim, network ve mobil kadrolarını güçlendirmeyi hedefleyen Genç Mühendis Programı, bugüne kadar önemli istihdam başarısına imza attı. Programın önceki dönemlerine katılan gençler arasından yaklaşık 300 mühendis Türk Telekom’a katıldı.