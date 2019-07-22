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Türk Telekom Fall’ı kadrosuna kattı

Türk Telekom Spor Kulübü, Avrupa’nın sayılı uzunları arasında yer alan (2,18 m) 27 yaşındaki Fransız Pivot Moustapha Fall’ı kadrosuna kattı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33
Türk Telekom Fall’ı kadrosuna kattı

Türk Telekom Spor Kulübü, Avrupa’nın sayılı uzunları arasında yer alan (2,18 m) 27 yaşındaki Fransız Pivot Moustapha Fall’ı kadrosuna kattı.


Türkiye’yi FIBA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek olan Türk Telekom Spor Kulübü’nde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Başkent ekibi, Lokomotif Kuban takımında forma giyen Fransa Milli Takımı oyuncusu Moustapha Fall ile sözleşme imzaladı. Savunma ve hücumda etkili bir silah olacak 2,18 metre boyundaki pivot oyuncu özellikle pota altında tehlikeli bir isim olarak öne çıkıyor. Kariyerine Fransa’nın Poitiers 86 takımında başlayan Fall, sırasıyla Monaco, Antibes Sharks ve Elan Chalon takımlarında forma giydi. Chalon ile FIBA Avrupa Kupası finali oynama başarısı gösteren oyuncu, 2016-2017 sezonunda Fransa Ligi’nde yılın savunmacısı seçildi.Geçtiğimiz sezon Lokomotif Kuban forması altında başarılı bir sezon geçiren Fall ligde; 14 sayı, 8 ribound 3 asist ortalamasını yakalarken, EuroCup’ta ise 10 maçta 5,6 sayı 2,9 ribound 0,6 asistlik istatistik tutturdu.



TJ Campbell’la sözleşme uzatıldı.


Türk Telekom, başarılı oyun kurucularından TJ Campbell ile de sözleşme yeniledi. Özellikle takımın Türkiye 1. Ligi’nden Süper Lig’e yükseldiği yıl sayılarıyla etkili olan ABD’li oyuncu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’nde 33 maça çıkan tecrübeli oyuncu; 9,15 sayı 2,24 ribound ve 4,39 ortalama ile oynadı. 7Days EuroCup’ta 10 maçta parkede yer alan Campbell, 9.9 sayı, 2,1 ribound, 3,6 asistlik katkı sağladı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33
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