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Türk Telekom, Dijital Depo’yu kullanıma sundu

Türk Telekom, yeni bulut servisi Dijital Depo'yu müşterilerinin kullanımına sundu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 10:50
Türk Telekom, Dijital Depo’yu kullanıma sundu

Türk Telekom, kullanıcıların fotoğraf, video, müzik ve dosyalarını güvenli bir şekilde saklamasını sağlayacak yeni bulut servisi Dijital Depo’yu müşterilerinin kullanımına sundu.

Dijital Depo uygulamasının otomatik yedekleme özelliği sayesinde ise akıllı telefon kamerasıyla çekilen fotoğrafların anında saklanması mümkün olacak. Böylelikle akıllı telefon bozulsa veya kaybolsa bile fotoğraflara ulaşılmada herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. App Store ve Google Play Store’dan yüklenebilen uygulamayla Türk Telekom, 2 GB bulut depolama alanını ücretsiz olarak sunuyor. Kullanıcılar, ekstra depolama alanı için aylık 4,99 TL’den başlayan uygun fiyatlarla 50 GB, 500 GB ve 1 TB’ye kadar depolama alanına sahip olabilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 10:50
  1. Türk Telekom
  2. Dijital Depo
  3. Dijital Depo uygulaması
  4. App Store
  5. Google Play Store

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