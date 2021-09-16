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Teknoloji Türk Telekom, “Deathloop”u oyunseverlerle buluşturuyor
Teknoloji

Türk Telekom, “Deathloop”u oyunseverlerle buluşturuyor

Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile Dishonored serisinin arkasındaki ödüllü stüdyo Arkane Lyon imzalı Deathloop’u, dünya ile aynı anda oyuncularla buluşturuyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 14:33:00 -
Türk Telekom, “Deathloop”u oyunseverlerle buluşturuyor

Atmosferiyle dikkati çeken Deathloop, oyunculara her aşamada yeni stratejiler oluşturacakları, yeni yetenekler kullanabilecekleri bir deneyim sunarak maceraya davet ediyor. Oyunseverler, Deathloop’u fiyat avantajı ile 289 TL’den satın alabiliyorken, Türk Telekom evde internet müşterileri faturaya ek 12 aya varan taksit imkanıyla, Türk Telekom müşterisi olmayan oyuncular ise mobil ödeme ve kredi kartı seçeneğiyle oyuna sahip olabiliyor

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