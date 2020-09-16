Türk Telekom Ttnet internet başvurusu nasıl yapılır? Türk Telekom İnternet Abonelik Başvuru, Nakil ve İptal İşlemleri Türk Telekom internet paketlerine ulaşmak için yukarıdaki başvuru kısmından başvuru yapılmaktadır.

Türk Telekom Ttnet sms ile internet başvurusu nasıl yapılır?

SMS ile başvurmak TTnet internete başvurmak için İnternet yazıp 6606'ya kısa mesaj gönderebilirsiniz. (Bu servis 1 standart SMS olarak ücretlendirilir.)

Türk Telekom modem kurulumu için kaç günde gelinir?

Türk telekom TTnet internet başvurusu yaptırdıktan sonra ADSL hattı, başvuru tarihinden itibaren 2 ile 15 gün arasında gelinerek tesisatı yapılır.

Türk Telekom modem kurulumu nasıl yapılır?

Ttnet için modem kurulum adımları şöyledir:

İlk olarak modeme bir LAN kablosu takılmalıdır.

Bilgisayarda kullanılan web sayfasını açın. 192.168.1.1 numaraısnı yazın.

Açılan bu ekranda kullanıcı adı ve şifre istenir. Kullanıcı adı kısmına admin yazılmalıdır. Şifre kısmına ise tttnet/ ttgalaksi yazılmalıdır.

Türk Telekom modem nasıl resetlerim?

Modeminizi reset tuşu ile sıfırlamak için: Modeminizin üzerinde, muhtemelen arka tarafında bulunan Reset düğmesine 10-15 saniye kadar basılı tutun. Düğmeye basmayı bırakınca modemin tüm ışıkları sönecek ve sonra tekrar çalışmaya başlayacaktır.

Türk Telekom internet nakil işlemi ne kadar surer?

Türk Telekom internet nakil işlemi ortalama 7 gün içinde tamamlanmaktadır.

Türk Telekom internet aboneliği nasıl iptal edilir?

Türk Telekom internet aboneliğinizi iptal etmek için kimlik kartınızla beraber Türk Telekom’a gitmeniz yeterlidir. Yanınızda Türk Telekom abonelik evrakları götürmenize gerek olmaz. Faks aracılığıyla iptal için güncel iletişim bilgilerinizi ve abonelik bilgilerinizi yazdığınız imzalı bir dilekçe ile yazaın ardından T.C. kimlik kartınızın bir kopyasını 0312 306 07 16 numaralı faksa gönderin.