Türk teknoloji şirketi Arvento, dünya pazarında zirveye yürüyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Geliştirdiği mobil takip cihazlarıyla birçok sektörün ihtiyacını karşılayan Arvento, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında büyümesini sürdürerek dünyada pazar lideri olma hedefine bir adım daha yaklaştı.

Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'de 1 milyon cihaz sayısını aşarak rekor kırdıklarını ve oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Bu yıl, ürün çeşitliliğini artırma ve yurt dışında genişleme odağıyla yol aldıkları dile getiren Hıncal, "Müşteri sayısında da dünyanın en büyük oyuncuları arasındaki yerimizi bu yıl daha da sağlamlaştırdık. Toplamda yüzde 25 büyüdüğümüz 2020 yılının ardından, 2021'de de dünya liderliği için adımlar atmayı sürdüreceğiz. Bunun için büyümenin yanı sıra 2021'de yurt dışı pazarlarımıza odaklanacağız." dedi.

Avrupa'dan Doğu Asya'ya, Afrika'dan Arap Yarımadası'na geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiklerini ve Almanya ile Suudi Arabistan'da ofisleri bulunduğunu ifade eden Hıncal, "2021 için odak pazarlarımız ise Güneydoğu Asya, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan olacak. Güneydoğu Asya bölgesinde Endonezya üzerinden faaliyet yürütüyoruz. Yurt içinde ve dışında yatırımlarımıza ve genişleme çalışmalarımıza 2021 yılında da ara vermeksizin devam edeceğiz. Nihai hedefimiz ise ülkemizden dünya çapında lider bir teknoloji firması çıkarmak." diye konuştu.

- 18 kat büyüdü

Şirketin kuruluşundan bugüne yaklaşık 18 kat büyüdüklerine işaret eden Hıncal, şu değerlendirmede bulundu:

"Her yıl iki rakamlı büyüme oranlarına imza atıyoruz. Bu başarıyı, dinamik ve proaktif yapımız, yenilikçi bakış açımız sayesinde yakalamış durumdayız. Sürekli yenilenmeyi, yarının da ihtiyaçlarını düşünerek adımlar atmayı gerektiren sektörümüzde, ürün geliştirmeden teknik hizmetlere, bayi ağından müşteri hizmetlerine tüm çalışmalarımızda farklılaşarak yol almayı sürdüreceğiz. Gelecek yıl da bu kapsamda, salgının getireceği zorluklara rağmen, yeni teknolojilerle hayatı ve iş süreçlerini kolaylaştırmaya, yeni çözümlerimiz ve güncellemelerimizle müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

- Salgın koşullarında 3 yeni ürün

Salgın koşullarına rağmen 2020'de hız kesmediklerini, yeni ürünler geliştirdiklerini anlatan Hıncal, şunları kaydetti:

"Arvento olarak araç takip ve filo yönetim sistemleri, motosiklet, konteyner, nesne, tekne takip sistemleri ve sektörel IoT çözümleri geliştirip üretiyoruz. Ürün portföyümüzde 30'a yakın farklı ürün ve çözüm bulunuyor ve her yıl pazara yeni çözümler sunmayı sürdürüyoruz. Bu yıl, hemen her sektörü derinden etkileyen ve sosyal hayatları olduğu gibi ekonomileri de kısıtlayan salgına rağmen üç yeni ürün geliştirdik. Yeni ürünlerimizden imt.x55, alanında dünyanın en ileri teknolojileriyle donatılmış ve konteyner ile tekne takibi alanlarına odaklı bir ürünken, Treyki Moto ile motosiklet, Treyki Asset ile de değerli nesne ve eşya takibine yönelik çözümler geliştirdik."

- E-ticaret ve lojistik sektör çözümlerine talep arttı

Özer Hıncal, dijitalleşmenin ve teknolojinin ön plana çıktığı salgın sürecinde, uzaktan takip ve yönetim imkanı sağlayan çözümlerine olan talebin arttığını vurguladı.

Sundukları çözümlerin, şirketlerin bulundukları her yerden, bir PC ya da akıllı cihaz üzerinden sahadaki operasyonlarını yönetmelerini sağlayan, verimliliğe ve karlılığa da olumlu katkısı olan sistemler olduğunu anlatan Hıncal, şu ifadeleri kullandı:

​​​​​​​"Rekabetin kısıtlandığı ve verimliliğin, ayakta kalabilmek adına çok daha önemli hale geldiği salgın sürecinde, şirketlerin bir de çalışanlarının sağlığını gözetmeleri hassasiyetiyle çözümlerimize olan talep arttı. Hemen her ölçekten şirket odağına, çalışanlarının sağlığını koruyarak, uzaktan ve mümkün olan en kısa sürede, en etkili şekilde hizmet vermeyi aldı. Buna imkan sağlayan çözümlerimize, özellikle evlere servis yapan şirketler, kargo şirketleri, e-ticaret şirketleri ve lojistik sektörü yoğun ilgi gösterdi. Salgında yakınlarının sağlığından ve güvenliğinden endişe duyanlar dolayısıyla kişileri uzaktan da olsa takip edebilme imkanı sağlayan Arvento Treyki Mini çözümümüze olan talep arttı."