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Türk tasarımı Maybach Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılacak

Yüzde 100 el işçiliği ile üretilen, Türk yapımı tasarım otomobiller, 7 Mart’ta dünyanın en büyük otomobil fuarlarından Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacaklar.

04 Mart 2019 Pazartesi 14:32
Türk tasarımı Maybach Cenevre Otomobil Fuarında tanıtılacak

Yüzde 100 el işçiliği ile üretilen, Türk yapımı tasarım otomobiller, 7 Mart’ta dünyanın en büyük otomobil fuarlarından Cenevre Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkacaklar.



Dünyanın en önemli ve prestijli otomobil fuarlarından İsviçre’deki 89’uncu Cenevre Otomobil Fuarı’nın başlamasına kısa süre kaldı. Fuara katılacak ünlü markaların yanısıra ultra lüks VIP otomobil tasarımı gerçekleştiren Ertex Otomotiv, 3 yeni tasarım otomobilini görücüye çıkaracak.



Sınırlı sayıda tasarlanacak Maybach V250 Edition


Ertex fuarda 27 cm uzatılarak ultra lüks tasarıma kavuşturulan Mercedes’in V-Class (Vito) modelini konforuna ek olarak yeni makyajlı tasarımını tanıtacak. Neredeyse Maybach ile aynı görünüme sahip olan otomobil, Maybach Edition panjur taşıyor. Dünyada sadece bir tane bulunduğu belirtilen özel tasarım otomobilin; önünde, arkasında, jantlarında ve koltuklarında Maybach logosu yer alırken iç döşemesinde ise el yapımı doğal ahşap kullanıldı.



Ultra lüks tasarımlı VIP limuzin minibüs


Mercedes’in V-Class modeli kullanılarak tasarımı gerçekleştirilen ultra lüks tasarımlı VIP otomobil de fuarda, sergilenecek araçlar arasında yer alacağı bildirildi. 27 cm uzatılarak daha konforlu hale getirilen limuzin minibüste masaj yapan, ısıtma, havalandırma ve ayak dinlendirme özelliklerine sahip koltuklar, yüksek kaliteli ses sistemi, çay-kahve makineleri, buzdolabı, mücevherlik, çelik kasa, tablet bilgisayar ve playstation yer alıyor. VIP limuzin minibüste, sürücü mahalli ile VIP kabinini birbirinden ayırarak ses geçirmez bir mahremiyet alanı oluşturma görevi de gören, kapanıp açılabilir 32 inç bir LED TV de yer alıyor.



Yıldız haritasına sahip ultra lüks VIP minibüs


Ayrıca Ertex, tamamen el işçiliği kullanılarak tasarladığı yıldız tavanlı VIP minibüsü de fuarda dikkat çeken ürünler arasına yer alacak. Yıldız haritasının parlaklığının istenildiği zaman kısılıp açılabildiği VIP minibüs, isteğe bağlı lüks özelliklerle donatılabiliyor. Sergilenecek VIP minibüs, gerektiğinde iş toplantılarını yapmak, gerektiğinde ise misafirlerini ağırlamak isteyenler için konfor ve mahremiyet sağlayacak özellikleri de barındırıyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 14:32
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