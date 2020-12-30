  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk Tarihi'nin izleri Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde
Ekonomi

Türk Tarihi'nin izleri Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Müzemiz, Türk toplumunun yaşayış biçimini anlatan odaların yanı sıra Türk hamamı, sancak alemi, çelik zırh, miğfer, kılıç, para mühür, saat kesesi, dokuma halı ve dokuma aletleri gibi yüzlerce esere ev sahipliği yapıyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:41:23 -
Türk Tarihi'nin izleri Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi'nde yer alan Etnografya Müzesi'nin 1096 eserle Türk tarihinden önemli izler taşıdığını belirterek, "Geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek için tarihimizi ve özümüzü yeni nesillere öğretmemiz gerekiyor." dedi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde bulunan Etnografya Müzesi, Türk tarihinin izlerini günümüze taşımaya devam ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Etnografya Müzesi'nin 1096 tarihi eserin yer aldığını belirterek, "Müzemiz Türk toplumunun yaşayış biçimini anlatan odaların yanı sıra Türk hamamı, sancak âlemi, çelik zırh, miğfer, kılıç, para mühür, saat kesesi, dokuma halı ve dokuma aletleri gibi yüzlerce esere ev sahipliği yapıyor." ifadesini kullandı.


- "Tarihimizi ve özümüzü öğretmemiz gerekiyor"


Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan müzenin taşıdığı tarihi izleri gelecek nesillere anlatmanın önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle tarihimizi anlatan müzelerimize büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için kültürümüzü ve tarihimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımızı her alanda eğitmeli, özgüveni yüksek, hedefleri olan, geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü devletlerin ve milletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır. Geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek için de tarihimizi ve özümüzü yeni nesillere öğretmemiz gerekiyor. Müzeler de tarihimizi somut eserlerle öğretme hususunda önemli mecralardır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...
Gündem

Dilipak'tan Türkiye'ye Çin aşısını getiren o firmayla ilgili bomba iddia...

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yan..
Libya İçişleri Bakanı, Bayraktar ile görüştü
Gündem

Libya İçişleri Bakanı, Bayraktar ile görüştü

Libya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Fethi Başağa ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bir görüşme gerçekleştird..
Hizmette sonuncu, reklamda birinci
Gündem

Hizmette sonuncu, reklamda birinci

Salgın döneminde kaynak olmadığı gerekçesiyle hastane yolunu yapmayan CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun,..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay