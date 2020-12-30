Türk Tarihi'nin izleri Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi'nde yer alan Etnografya Müzesi'nin 1096 eserle Türk tarihinden önemli izler taşıdığını belirterek, "Geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek için tarihimizi ve özümüzü yeni nesillere öğretmemiz gerekiyor." dedi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Estergon Türk Kültür Merkezi'nde bulunan Etnografya Müzesi, Türk tarihinin izlerini günümüze taşımaya devam ediyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Etnografya Müzesi'nin 1096 tarihi eserin yer aldığını belirterek, "Müzemiz Türk toplumunun yaşayış biçimini anlatan odaların yanı sıra Türk hamamı, sancak âlemi, çelik zırh, miğfer, kılıç, para mühür, saat kesesi, dokuma halı ve dokuma aletleri gibi yüzlerce esere ev sahipliği yapıyor." ifadesini kullandı.





- "Tarihimizi ve özümüzü öğretmemiz gerekiyor"





Altınok, Estergon Türk Kültür Merkezi’nde bulunan müzenin taşıdığı tarihi izleri gelecek nesillere anlatmanın önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özellikle tarihimizi anlatan müzelerimize büyük önem veriyoruz. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için kültürümüzü ve tarihimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Çocuklarımızı her alanda eğitmeli, özgüveni yüksek, hedefleri olan, geleceğe umutla bakan bir nesil yetiştirmeliyiz. Çünkü devletlerin ve milletlerin geleceği gençleri ve çocuklarıdır. Geçmişini bilen bir nesil yetiştirmek için de tarihimizi ve özümüzü yeni nesillere öğretmemiz gerekiyor. Müzeler de tarihimizi somut eserlerle öğretme hususunda önemli mecralardır."