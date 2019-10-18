“Türk tarih dizileri, bizlere umut veriyor”

Kuala Lumpur

Malezya Küresel İslami Finans Üniversitesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammed İskender Şah Mohd Rasid, “Türk tarih dizileri, günümüz Müslümanlarının benimsemesi gereken değerleri hatırlatıyor” dedi. Türk tarihini konu eden Türk yapımı dizilerden “Diriliş Ertuğrul” ve “Payitaht Abdülhamid”i büyük beğeniyle izleyen Doç. Dr. İskender Şah, bu dizilerin önemine değindi. Doç. Dr. İskender Şah şunları söyledi: “Bu diziler (Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid) bize büyük bir medeniyetin nasıl başladığını anlatıyor. Bir Müslüman olarak Türk medeniyetiyle gurur duyuyorum. Ertuğrul’un hikayesi günümüz Müslümanlarının durumunu yansıtıyor. Bu dizi bize umut veriyor ve kişinin zorluklara rağmen doğru olanın peşinden gittiği vakit güzel şeyler elde edeceği inancını aşılıyor.”