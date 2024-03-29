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Dünya Türk tankları Güney Asya'da! İnsansız deniz aracı, AKINCI, KIZILELMA...
Dünya

Türk tankları Güney Asya'da! İnsansız deniz aracı, AKINCI, KIZILELMA...

Yeniakit Publisher
2024-03-29 14:59:00 -
Türk tankları Güney Asya'da! İnsansız deniz aracı, AKINCI, KIZILELMA...

Türk savunma sektörüyle derin işbirlikleri bulunan Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, FNSS firması ile ortaklaşa ürettiği Kaplan/Harimau orta sınıf tanklarını envantere soktu.

Türk savunma sektörüyle derin işbirlikleri bulunan Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya, FNSS firması ile ortaklaşa ürettiği Kaplan/Harimau orta sınıf tanklarını envantere soktu. Zırhlı araç, karadan karaya füze ve hava savunma sistemi alımının ardından Türkiye ile ortak SİHA üreten Endonezya, insansız deniz araçları ile insansız uçak KIZILELMA'ya da ilgi duyuyor. 

Türkiye ile Endonezya ilişkileri stratejik ortaklıktan müttefiklik seviyesine yükselme yolunda. Ankara ile Cakarta arasındaki savunma sanayii işbirliği hamleleri sahada meyvesini vermeye başladı. 

FNSS firmasının tasarlayıp imâl ettiği KAPLAN tankı, bir  süredir Endonezyalı PT Pindad şirketi tarafından üretiliyordu. Türkiye'den Endonezya'ya teknoloji aktarımını da içeren ortak üretim modeli başarılı oldu. Bu ülkede Harimau (Kaplan) adıyla üretilen orta sınıf tanklar Endonezya Kara Kuvvetleri'ne teslim edildi. 

10'U AŞKIN TANK GÖREVE BAŞLADI 

Çarpıcı gelişmeyi dün Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği duyurdu. Bahasa dilinde 'Kaplan' anlamına gelen Harimau tanklarının 10'dan fazlası, ülkenin savunma bakanı ve yeni cumhurbaşkanı Prabowo Subinto tarafından Endonezya ordusuna teslim edildi.
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FNSS ve PT Pindad işbirliğinin askeri teknolojide dünya liderliği vizyonunu yansıttığını belirten Büyükelçilik, TUSAŞ yapımı ANKA tipi 12 adet SİHA'nın ortaklaşa üretilmekte olduğunu vurguladı. 

Orta sınıfı tank Harimau, ülkenin gelecekteki yeni başkenti Nusantara'ya yakın bir konumdaki Doğu Kalimantan eyaletinde bulunan 13. Süvari Taburu'na teslim edildi.

Kaplan/Harimau orta sınıf tankı, 105 mm kalibreli topa, C3150 tarete, 7,62 mm makineli tüfeğe ve 5. seviye STANAG 4569 balistik korumaya sahip bulunuyor. Kaplan/Harimau aynı zamanda lazer uyarı sistemi, balistik koruma ve mayın koruma sistemleriyle de donatıldı. 

İNSANSIZ DENİZ ARACI, AKINCI, KIZILELMA...

Nurol Makina üretimi zırhlı araç YÖRÜK'ün de kullanıcısı olan Endonezya, ROKETSAN'dan BORA/KHAN füze sistemi ile modifiye hava savunma füzesi 'TriSula'yı satın almıştı.

TUSAŞ'ın ANKA'sını teknoloji transferiyle yerli imkanlarla üretme aşamasındaki Cakarta yönetimi, donanmadaki savaş gemilerinde kullanmak istediği ATMACA füzesi konusunda da ROKETSAN ile işbirliği halinde bulunuyor. Endonezya Kale Ar-Ge üretimi KTJ-3200 motora sahip 45 adet ATMACA füzesi edinecek. 

Milli Muharip Uçak KAAN'a da ilgi duyduğu bilinen Endonezya, diğer savunma platformlarına dair işbirliği hamlelerine imza atıyor.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'nın son dönemdeki paylaşımları, bu ülkenin Türkiye ile insansız deniz araçları başlığında da işbirliği yapma isteğini ortaya koydu. TAİS Tersaneleri Genel Müdürü Doğan Beşcan ile görüşen Purnama, "Türkiye ile işbirliğimiz insansız hava araçlarının ötesine geçerek deniz platformlarını da kapsayacak" açıklamasında bulundu. 

26 Mart'ta ise Baykar'ı ziyaret eden Achmad Rizal Purnama, Selçuk ve Haluk Bayraktar ile görüşerek savunma sektöründe yeni işbirliği fırsatlarını ele aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Büyükelçiye hem AKINCI TİHA hem de KIZILELMA maketlerini hediye etti. 

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