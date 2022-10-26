Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirasında bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. Başsavcılık, Fincancı'nın başkanlık görevine son verilmesini talep etti.
{relation id:1687053 slug:'turk-degil-kizilhac-tabipler-birligi'}
{relation id:1672461 slug:'devlet-bahceli-son-noktayi-koydu-tabipler-birligi-kapatilmalidir'}