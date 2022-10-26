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Gündem Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!
Gündem

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirasında bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 09:50:00 -
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede "kimyasal silah kullandığını" iddia eden Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı İstanbul'da gözaltına alındı. Başsavcılık, Fincancı'nın başkanlık görevine son verilmesini talep etti.

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Yorumlar

91133

Halka kimyasal asilari da Kimler tavsiye etti

haydar önal

Hep böyle olmalı. Vatana,millete,cumhuriyete kufredenler cezalandırılmalı. Çok geç kalındı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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