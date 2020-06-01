Türk Tabipler Birliği’nde üye kayıtları sahte mi?

Resul Ekrem Şahan Ankara

Onlarca yıldır halktan ve halkın inançlarından kopuk grupların elinde oyuncak olan meslek odalarında dönen dolaplar bitmiyor. Akit’e konuşan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) hakkında önemli açıklamalar yaptı. Odaların gelirinin yüzde 10’luk payını TTB’ye gönderdiğini söyleyen Karaca, “Birçok odanın aidatları tahsil edemedikleri takdirde kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını biliyorum. Odalar, Türk Tabipler Birliği’ne daha az bedel göndermeli” dedi. Tabipler Birliği’nde üye kayıtlarının güncel olmadığını da kaydeden Karaca, “İstanbul Tabip Odası seçimlerinde, 100 yaşın üstündekilerin listeden silinmesine karar verildi. 1500 civarında üye kaydı silindi. Ancak bu karar da doğruyu yansıtmadı. Belki 90 yaşında vefat etmiş kişiler hâlâ listede. Ayrıca 100 yaş üzerinde olup yaşayan listeden ismi silinen meslektaşlarımız da var. İstanbul’da toplam hekim sayısı 30 bin, İstanbul Tabip Odası’nın 35 bin üyesi var” dedi.