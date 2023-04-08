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Dünya Türk sürücü Avusturya'da tutuklandı! Sebebi pes dedirtti
Dünya

Türk sürücü Avusturya'da tutuklandı! Sebebi pes dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-04-08 10:42:00 -
Türk sürücü Avusturya'da tutuklandı! Sebebi pes dedirtti

Avusturya'da, TIR dorsesinde 35 göçmen bulundu. Aracın Türk sürücüsü tutuklandı.

Avusturya'da bir TIR'ın dorsesinde 35 kaçak göçmen yakalandı. Arıza yapan aracın tamir atölyesindeki işlemleri sırasında bir çalışan, dorseden sesler duyması üzerine polise haber verdi. TIR'ın 68 yaşındaki Türk sürücüsü gözaltına alındı.

Carinthia eyaleti polisi, Polonya plakalı aracın Klagenfurt yakınlarındaki bir otoyol dinlenme alanından ters yöne girdiğini, trafikte lastiklerinin hasar gördüğünü ve bazılarının alev aldığını kaydetti.

Araç, yakındaki Villach'a çekilerek tamir için bir garaja götürüldü. Polisin açıklamasına göre, sürücü "patronu" ile temasa geçti ve işin ertesi sabaha kadar bitmeyeceğinin söylenmesi üzerine sinirlenerek onarımın mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için "çalışanlara baskı yaptı."

Bir çalışan, TIR tamir edilirken, dorseden gelen sesleri ve gürültüleri fark ettiğini söyledi. Kızılötesi kamera kullanan bir başka çalışan da aracın içinde hareket olduğunu kaydetti.

Polis, olay yerine geldiğinde dorsede 70 saatten fazla erzaksız kalan 35 kişi buldu. Polis bu kişilerin Bangladeş, Nepal ve Mısır'dan geldiklerini ancak rotalarını ve planladıkları varış noktalarını bilmediklerini bildirdi.
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Macaristan sınırına yakın bir Avusturya otoyolunda Ağustos 2015'te terk edilmiş bir TIR'ın arkasında 71 göçmen ölü bulunmuştu.

Orta Doğu ve Afganistan kökenli çok sayıda kişi Türkiye ve Balkanlar üzerinden Avrupa Birliği ülkelerine çıkmak için yasa dışı yollara başvuruyor.

Kaynak: Euronews

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