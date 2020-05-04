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Aktüel

Türk şoförlerini getiren gemi İskenderun Körfezine ulaştı

Suudi Arabistan’da korona virüs salgını nedeniyle mahsur kalan 64 Türk tır şoförünü getiren gemi İskenderun körfezine ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:42:21 -
Türk şoförlerini getiren gemi İskenderun Körfezine ulaştı

Suudi Arabistan’da korona virüs salgını nedeniyle mahsur kalan 64 Türk tır şoförünü getiren gemi İskenderun körfezine ulaştı.


Yaklaşık 2 ay önce Suudi Arabistan’a giden ve yüklerini boşalttıktan sonra korona virüs nedeniyle Ro-Ro gemilerinin yeni sefer düzenlememesi üzerine bu ülkede mahsur kalan şoförler gemiyle yurda getirildi.


Yapılan girişimler sonucu Türk şoförler ile tırları taşıyan "MV Med Bridge" isimli Ro-Ro gemisi, Suudi Arabistan’dan çıkarak 2 gün süren yolculuğun ardından İskenderun Körfezi’ne ulaştı.


Körfez’de bekletilen ve sabaha karşı İskenderun Limanı’na yanaşması planlanan geminin yapılan kontrollerin ardından tahliyesine başlanacağı belirtildi.

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