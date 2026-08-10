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Türbe ziyarete kapatıldı! Valilik açıklama yaptı

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AA Giriş Tarihi:

Türbe ziyarete kapatıldı! Valilik açıklama yaptı

Siirt Valiliği, Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesinin güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurdu.

#1
Foto - Türbe ziyarete kapatıldı! Valilik açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi ile İsmail Fakirullah Camii'ni Yaptırma, Yaşatma, Onarma, Çevresini Güzelleştirme ve Mallarını Koruma Vakfı iş birliğinde türbenin depreme karşı dayanıklılığının artırılması ve yapısal güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

#2
Foto - Türbe ziyarete kapatıldı! Valilik açıklama yaptı

Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından türbe için onaylanan tadilat ve güçlendirme çalışmaları uzman ekip tarafından yürütülecek.

#3
Foto - Türbe ziyarete kapatıldı! Valilik açıklama yaptı

Türbenin çalışma nedeniyle 15 gün kapalı kalması bekleniyor.

#4
Foto - Türbe ziyarete kapatıldı! Valilik açıklama yaptı

Çalışmanın planlanan süreden önce veya sonra tamamlanması halinde türbenin yeniden ziyarete açılacağı tarih kamuoyuna duyurulacak.

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