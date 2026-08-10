Türbe ziyarete kapatıldı! Valilik açıklama yaptı
Siirt Valiliği, Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesinin güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Siirt Valiliği, Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesinin güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi ile İsmail Fakirullah Camii'ni Yaptırma, Yaşatma, Onarma, Çevresini Güzelleştirme ve Mallarını Koruma Vakfı iş birliğinde türbenin depreme karşı dayanıklılığının artırılması ve yapısal güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından türbe için onaylanan tadilat ve güçlendirme çalışmaları uzman ekip tarafından yürütülecek.
Türbenin çalışma nedeniyle 15 gün kapalı kalması bekleniyor.
Çalışmanın planlanan süreden önce veya sonra tamamlanması halinde türbenin yeniden ziyarete açılacağı tarih kamuoyuna duyurulacak.
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