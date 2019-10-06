Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, yeni kurulacak partileri 'Allah’ın lütfu' olarak değerlendirdi.

Koray Aydın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan arasında bir liderlik sorunu olduğunu belirterek, "Yüzde 50 ile Türkiye’yi yönetmiş bir siyasi partinin başarısızlıktan sonra kendi içinde doğum yapmaması imkansızdır. Geçmişte de bunun örnekleri var. O memnuniyetsiz kitle mecburen kendi içinden bir parti çıkarıyor. Aslında iki parti görmüyorum. Tek parti. Sadece liderlik konusunda aralarında bir anlaşmazlık var gibi. İlerde belki tek partiye de dönüşebilirler. Ne olursa olsun. Ben bunu Cenab-ı Allah’ın bir lütfu olarak görüyorum" dedi.

Yeni bir ittifak doğuyor

Yeni bir ittifakın doğduğunu söyleyen Aydın, "Yeni bir alan açılıyor. 3. bir ittifak alanı daha açılıyor. Bu alan içinde iki ittifak var. İki tane parti doğuyor. Bu yeni bir ittifak alanı oluşturabilir. Bugünden buna kesin diyemeyiz ama 3. alanı da oluşturabileceğini görmek lazım. İhtimal dahilinde. Bu da büyük bir şanstır. 50+1 için risk değil tam tersine çok büyük bir avantaj. Bir taraf o kadar küçülüyor ki diğer taraf ikinci turda sonuç alır" dedi.