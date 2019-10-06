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Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, yeni kurulacak partilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydın, 3. bir ittifakın doğduğunu söyledi.

06 Ekim 2019 Pazar 16:21
Türk siyasetinde sürpriz gelişme! Yeni bir ittifak geliyor

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, yeni kurulacak partileri 'Allah’ın lütfu' olarak değerlendirdi.

Koray Aydın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan arasında bir liderlik sorunu olduğunu belirterek, "Yüzde 50 ile Türkiye’yi yönetmiş bir siyasi partinin başarısızlıktan sonra kendi içinde doğum yapmaması imkansızdır. Geçmişte de bunun örnekleri var. O memnuniyetsiz kitle mecburen kendi içinden bir parti çıkarıyor. Aslında iki parti görmüyorum. Tek parti. Sadece liderlik konusunda aralarında bir anlaşmazlık var gibi. İlerde belki tek partiye de dönüşebilirler. Ne olursa olsun. Ben bunu Cenab-ı Allah’ın bir lütfu olarak görüyorum" dedi.

Yeni bir ittifak doğuyor

Yeni bir ittifakın doğduğunu söyleyen Aydın, "Yeni bir alan açılıyor. 3. bir ittifak alanı daha açılıyor. Bu alan içinde iki ittifak var. İki tane parti doğuyor. Bu yeni bir ittifak alanı oluşturabilir. Bugünden buna kesin diyemeyiz ama 3. alanı da oluşturabileceğini görmek lazım. İhtimal dahilinde. Bu da büyük bir şanstır. 50+1 için risk değil tam tersine çok büyük bir avantaj. Bir taraf o kadar küçülüyor ki diğer taraf ikinci turda sonuç alır" dedi.

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 16:21
  1. Koray Aydın
  2. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • OFLU BABAOFLU BABA18 dk önce
    KORAYAYDIN YASINMUSAITDEGIL50+IIALMAYAZORLARSENI
  • Öztürk ÖZİSLAMÖztürk ÖZİSLAM24 dk önce
    Sen daha iyi bir lütufsun demekki MHP den ayrıldığına göre. Ama liderliği hayatında adımını ÜLKÜ OCAKLARINDAN içeri atmamış bir bayana İP in liderliğini kaptırdın. 
  • Yiğido Yiğido 26 dk önce
    Sende adammısın konuşuyorsun mhpyi meralla karıştıran bir adamdan kime hangi partiye faydan olabilir ancak senin gibi partisini bölmek zarar verenlerle ittifakınız olabilir 
  • Başçavuş Başçavuş 29 dk önce
    Biz neler gördük bu işler Faso fiso
  • OvalıOvalı45 dk önce
    Sayın Koray Aydın sen önce pkk,HDP,CHP ,nin kuyruğu olmaktan kurtul ondan sonra Allah,in adını an . Sen dini bütün ülkücülere lhanet ettin , Beş bin ülkücüyü öldüren CHP HDP ile sarmaş dolaş oldun, Önce bunun cevabını ver. Seni destekleyen tek bir ülkücü yoktur. 
  • reisssreisss53 dk önce
    sizin gibi adamlar reise celme takmaya çalışır sizin işiniz biz başkan çıkarrız olmalı reisi nasıl yıkarız da yerine hangi komunisti getiriz diye düşünmemek lazım mhp nin cürükleri

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