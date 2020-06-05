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Türk sivil toplum kuruluşları Sudan’da su kuyusu açtırdı

Türk sivil toplum kuruluşları, Afrika ülkesi Sudan’ın başkenti Hartum’da suyu olmayan bir bölgede su kuyusu açtırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 10:36:51 -
Türk sivil toplum kuruluşları Sudan’da su kuyusu açtırdı

Türk sivil toplum kuruluşları, Afrika ülkesi Sudan’ın başkenti Hartum’da suyu olmayan bir bölgede su kuyusu açtırdı.


Türk sivil toplum kuruluşları, Afrika ülkesi Sudan’ın başkenti Hartum’a bağlı Doğu Nil bölgesinde suyu olmayan bir bölgede su kuyusu açtırdı. Türkiye’nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu yaptığı paylaşımda, "Sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla yeni bir su kuyusu daha açıyoruz Sudan’da" ifadelerini kullandı. Su kuyusunun açılışına çok sayıda kişinin katıldığı belirtildi.

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