Türk şirketlerinden Ruslara flaş teklif! Rus basını duyurdu

Çalışmak için yurt dışına giden Rusya vatandaşlarının sayısındaki artış sürüyor. İnsan kaynakları şirketi Headhunter’ın verilerine göre, sene başından bu yana Rusya vatandaşlarının farklı ülkelerden aldıkları iş davetlerinin sayısı yüzde 52 arttı.



Ocak-Mart 2023 döneminde Rusya vatandaşları yurt dışından 95 binden fazla iş davetiyesi aldı.



Rusya vatandaşlarının bu dönemde Türkiye’den aldıkları iş davetiyelerinin sayısı 959’dan 4 bin 600’a yükseldi.



Endonezya, Sırbistan, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kırgızistan da bu artışın en fazla yaşandığı ülkeler oldu.



Rusya vatandaşlarının en fazla iş davetiyesi aldıkları ülkeler ise Kazakistan (29 bin 500), Belarus (20 bin 500) ve Gürcistan (9 bin 300).

Turkrus