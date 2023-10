Türk şirketlere Suudi Arabistan fırsatı

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, Suudi Arabistan'da kamu özel sektör iş birliği modeliyle yapılacak projelere, tüm dünyadan en doğru potansiyeli çekebilmek adına kurulan Ulusal Özelleştirme ve Kamu Özel Sektör İş Birliği Merkezi (The National Center for Privatization and PPP) Danışma Kurulu'na seçildi.