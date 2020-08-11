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Aktüel

Türk şirketinden "Kosova'nın Kovid-19'la mücadelesine" destek

Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Bayram: - "Bu hibe Türkiye'de yaşayan ve iki ülke arasında köprü görevi üstlenen Arnavut göçmenlerin desteğiyle gerçekleşti"

Yeniakit Publisher
2020-08-11 18:13:37 -
Türk şirketinden "Kosova'nın Kovid-19'la mücadelesine" destek

PRİŞTİNE (AA) - Türk şirketi, Kosova'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede destek olmak amacıyla tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Tıbbi yardım, Kosova İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarca düzenlenen törenle kabul edildi.

Etkinlikte konuşan Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Yıldıray Bayram, bu hibenin Türkiye'de yaşayan ve iki ülke arasında köprü görevi üstlenen Arnavut göçmenlerin desteğiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Bayram, bağışlanan tıbbi malzemeler hakkında "Bugün bağış kapsamında 100 bin maske, yaklaşık 3 bin koruyucu ve diğer malzemeleri kabul ettik. Girişimin bir ayrı önemi ise şirketin menajerlerinden Sinan Yıldız'ın Priştine kökenli olması." dedi.

Sezin şirketinin temsilcileriyle, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği ve Kosova'nın Ankara Büyükelçiliğin'e hibenin gerçekleşmesi için gösterdikleri çaba dolayısıyla teşekkürlerini ileten Bayram, hibenin ülkenin içişleri ve sağlık bakanlıkları ile ilgili kurumlarının günlük çalışmalarını daha iyi ve rahat yapmalarını sağlayacağını söyledi.

Kosova'da son dönemde vaka ve ölüm sayılarında artış gözlemlenirken, Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nün paylaştığı son verilere göre, şimdiye kadar 10 bin 590 kişi virüse yakalandı, bunlardan 354'ü hayatını kaybetti ve 6 bin 248'i iyileşti.

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