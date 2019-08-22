Türk şirketin inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı’nın açılışını Putin yapacak

Türk inşaat firması ESTA’nın inşa ettiği Yuri Gagarin Havalimanı’nın açılışını Rus lider VladimirPutin yapacak.

Türk inşaat şirketi ESTA Construction, Rusya’da bir dev projeyi başarıyla tamamladı. ESTA Construction tarafından anahtar teslim yapımı tamamlanan ‘Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı’nın resmi açılışı için geri sayım başladı.

Havalimanı, ziyaretçilerin kamera karşısına geçip fotoğraflarını anında alabildiği, kendilerini kozmonot gibi hissettiren bir teknolojiyi içinde barındıran ve ayın zamanda içerisinde bir uzay müzesinin de olduğu tek havalimanı olarak öne çıkıyor.

İlk uçuş gerçekleştirildi

Toplamda 43 bin 147 metrekare alana inşa edilen ve yıllık 1 milyon yolcu kapasitesine sahip olması beklenen havalimanındaki ilk uçuş ise geçtiğimiz günlerde başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Moskova’daki Vnukovo Havalimanı’ndan havalanan Aeroflot’un Pobeda isimli Boeing 737-800 uçağı, yeni havalimanına inişini yapmış oldu.

Açılışını Putin gerçekleştirecek

Resmi açılışının 27 Ağustos’ta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılması planlanan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, 12 Nisan 1961’de uzaya çıkan ilk kozmonot olarak tarihe geçen Yuri Gagarin’in uzay yolculuğu dönüşü iniş yaptığı Saratov kentinde yer alıyor. Rusya’nın sıfırdan inşa edilen 2’inci havalimanı projesi olma özelliğini taşıyan Saratov Yuri Gagarin Uluslararası Havalimanı, modern mimariyi şehrin tarihsel dokusuyla birleştirerek tasarım ve mühendislik anlamında da ilgi topluyor.