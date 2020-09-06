Türk şirketi geliştirdi! Virüsleri 4 dakikada yok eden cihaz
Elektromekanik mühendisliği alanında 27 yıldır cihazlar geliştiren HTL Teknoloji, Kovid-19’u 4 dakikada yok eden ultraviyole (UV) C sterilizasyon cihazları geliştirdi.
Firmanın geliştirdiği asansör tipi, portatif ve hareket duyarlılığına sahip cihazların öne çıkan özelliği ise her bir işletmenin erişebileceği uygun fiyatlarla iç pazara sunulmuş olması... Yüksek güvenlikli biyo-tesislere ‘kuru oda’ çözümleri üreten HTL Tekno Elektromekanik AŞ (HTL Teknoloji), pandeminin ardından Kovid-19'u yüzde 99,99 başarıyla yok eden cihazlar geliştirdi. Geliştirdiği cihazlar otel, hastane, restoran, apartman ve küçük işletmeler tarafından rağbet gören firma, yurt dışından sipariş almaya başladı.