  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk şirketi geliştirdi! Virüsleri 4 dakikada yok eden cihaz
Gündem

Türk şirketi geliştirdi! Virüsleri 4 dakikada yok eden cihaz

Elektromekanik mühendisliği alanında 27 yıldır cihazlar geliştiren HTL Teknoloji, Kovid-19’u 4 dakikada yok eden ultraviyole (UV) C sterilizasyon cihazları geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 10:42:00 -
Türk şirketi geliştirdi! Virüsleri 4 dakikada yok eden cihaz

Firmanın geliştirdiği asansör tipi, portatif ve hareket duyarlılığına sahip cihazların öne çıkan özelliği ise her bir işletmenin erişebileceği uygun fiyatlarla iç pazara sunulmuş olması... Yüksek güvenlikli biyo-tesislere ‘kuru oda’ çözümleri üreten HTL Tekno Elektromekanik AŞ (HTL Teknoloji), pandeminin ardından Kovid-19'u yüzde 99,99 başarıyla yok eden cihazlar geliştirdi. Geliştirdiği cihazlar otel, hastane, restoran, apartman ve küçük işletmeler tarafından rağbet gören firma, yurt dışından sipariş almaya başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum
Gündem

Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e gönderdiği Charles De Gaulle uçak gemisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. G..
Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'
Siyaset

Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den dışlanan Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi'ni değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına ..
Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığ..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı