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Türk şirket İngiliz futbol takımına talip!

İngiltere League One'da mücadele eden Blackpool FC'nin Türk bir şirket tarafından satın almak istendiği belirtildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:20
Türk şirket İngiliz futbol takımına talip!

Kulübe yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Blackpool'un mevcut sahibi Owen Oyston ile ismi verilmeyen Türk grubun ilk görüşmeleri yaptığı kaydedildi.
Blacpool'da yerel bir restaurantta bir araya gelen tarafların görüşmelerde epeyce yol aldığı ifade edildi. Türk şirketin esas olarak bu sezon Premier Lig'de son sırada olan ve Championship'e düşecek olan Sunderland'le ilgilendiği ancak yüklü borçlar nedeniyle bu planı askıya aldığı dile getirildi.

KULÜP BAŞKANI SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Blackpool'un mevcu 25 milyon poundluk borcu ve vergi yapılandırmaları konusunda görüşmelerin yapıldığı da vurgulandı. Blackpool'un yerel basınında çıkan bu haberler sonrası kulüp sahip Owen Oyston satış konusundaki soruları cevapsız bıraktı.
Ancak 3 hafta önce basına bir açıklama yapan kulüp sahibi 84 yaşındaki Oyston, "Şu anda mevcut sorunların farkındayız, güçlü bir yatırım şirketiyle güçlü bir ilişki kurmaya hazırız ve istekliyiz. Taraftarlarımızla birleşmek, Blackpool'un heyecan verici potansiyelini yeniden geri getirmek istiyoruz" demişti.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:20
  1. ingiltere ligi
  2. blackpool fc

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