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Türk sinemasının unutulmaz müzikleri yeniden hayat buldu

Erdem Yener, Film Olmuş Şarkılar isimli projesi ile unutulmaz eserleri nostalji severler için gün yüzüne çıkarıyor.

19 Mart 2019 Salı 17:40
Türk sinemasının unutulmaz müzikleri yeniden hayat buldu

Erdem Yener, Film Olmuş Şarkılar isimli projesi ile unutulmaz eserleri nostalji severler için gün yüzüne çıkarıyor.



1960’lı yıllardan itibaren Yeşilçam’a damga vuran filmlerin akıllara kazınan şarkılarının seçkilerinden oluşan Film Olmuş Şarkılar projesi, projede bulunan şarkıların yeniden düzenlemesi ve Erdem Yener’in etkileyici yorumu ile farklı bir duygu kazanıyor.



Albümdeki şarkıları her ay tek tek dinleyici ile buluşturacak olan sanatçı, projenin ilk şarkısı Bana Yalan Söylediler’i 15 Mart’ta müzikseverlerin beğenisine sundu. Proje için uzun zamandır çalışmalarını devam ettiren sanatçı, "Bana Yalan Söylediler" şarkısının video klibinde, "eğer 70’lerde yaşasaydım ne olurdu?" diye sorduğu sorunun cevabını verirken aynı zamanda gülümsetiyor. Klipte Erdem Yener’e, başarılı oyuncu Aylin Kontente Kul, İzzet Öz ve yakın arkadaşları eşlik ediyor. Erdem Yener, Film Olmuş Şarkılar projesi ile ilgili duygularını:”Bir müzisyen ve oyuncu olarak; iki mesleğimi birleştirmek, nostaljiyi yenilikçi bir pencereden değerlendirmek istedim.” sözleriyle anlattı. Prodüktörlüğünü yine kendisinin üstlendiği albümünde Erdem Yener, klasik rock ve elektronik ögeleri harmanlayarak yepyeni bir sound ile dinleyicinin karşısına çıkıyor.



Türk sineması hayranları ve dinleyiciler için bir hediye niteliğinde olan bu özel projede Erdem Yener, her şarkı için ayrı ayrı dönemsel kurgular hazırlayarak tüm şarkıları görsel ile destekleyecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 17:40
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