Türk silahı Sarsılmaz ABD’de polis silahı oldu! Amerikalılar SOCOM tabanca modelini satın aldı! Kritik detayı

Ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük silah üreticilerinden Sarsılmaz, uluslararası düzeyde gerçekleştirdiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. ABD’de iki kez yılın tabancası seçilen SAR9 ürün ailesinin Özel Kuvvetler için tasarlanan SOCOM tabanca modeli, ABD Teksas’taki Galveston Polis Departmanının görev silahları arasına girdi.

Sarsılmaz, uluslararası arenada yeni bir başarıya daha imza attı. Sarsılmaz’ın ürettiği, ABD’de iki kez yılın tabancası seçilen SAR9 ürün ailesinin SAR9 SOCOM modeli, ABD’nin Teksas eyaletinde polis departmanları tarafından görev tabancası olarak envantere girdi.

SAR9 SOCOM, 9 mm'lik tabanca, özel kuvvetlerin zorlu koşullardaki taleplerini karşılamak üzere tasarlanan ve dünyanın en titizlikle test edilen ateşli silahlarından biri olan SAR9'un DNA'sından üretildi. Geçtiğimiz hafta içinde görev tabancalarını teslim alan Teksas’taki Galveston polis departmanında görevli polis memurları, departman poligonunda silahları denedi. Yeni beylik tabancası SAR9 SOCOM ile ilgili beğenilerini dile getiren polis memurları, güvendikleri bir tabanca ile hizmet vermekten daha rahatlatıcı bir duygu olmadığını söyledi. Departmanın polis şefi Doug Balli, SAR9 SOCOM’un sağladığı kusursuz atış konforundan övgüyle söz etti.

ABD, etkili olmak istediğimiz önemli bir pazar

Sarsılmaz’ın geliştirdiği 300’ün üzerinde askeri ve sivil modelin, 80’den fazla ülkenin silahlı kuvvetleri, emniyet teşkilatları ve sivil kullanıcıları tarafından tercih edildiğini vurgulayan Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, “SAR9 SOCOM’un Teksas polis departmanının 5 görev silahından biri olarak seçilmesi bizi çok mutlu etti. ABD emniyet teşkilatının bir bölümünün bu özel silahı kullanacak olması çok güçlü bir motivasyon. Öte yandan sivil pazarda devletler dışında en önemli pazar ABD pazarı. 340 milyonluk ABD nüfusuna karşılık ülkedeki silah sayısı 393 milyonun üzerinde bulunuyor. Pandemi sonrasında ABD’de silah satışlarında ciddi bir artış da yaşandı. Tüm bunları değerlendirerek ABD’de üretime başlama kararı aldık ve hızla üretim hattımızı kuruyoruz.” dedi.

Latif Aral Aliş, ABD’nin yanı sıra tüm Amerika kıtasına açılma planlarının gündemde olduğunu belirterek “Güney Amerika'da çok önemli potansiyel görüyoruz. Kuracağımız ihracat hattıyla burada bilinirliğimizi artıracak çalışmalar yapacağız.” dedi.

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SARSILMAZ'ın Amerika Birleşik Devletleri distribütörü SAR USA yetkilileri SAR9 SOCOM'un Teksas’taki Galveston Polis Departmanı’nın görev silahlarından biri olarak seçilmesinin ABD pazarında önemli bir eşiğin daha aşılması anlamına geldiğini belirttiler. SAR USA yetkilileri “Türkiye'nin lider ve dünyanın önde gelen ateşli silah üreticisi SARSILMAZ SİLAH SANAYİ'nin ileri teknoloji ürünlerini 2017 yılından bu yana ABD'de ağırlıklı olarak sivil silah tutkunlarıyla buluşturduk. Şimdiki hedefimiz ise ABD polis teşkilatlarına yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde, SARSILMAZ silahlarını Türkiye’de olduğu gibi ABD'de de polis teşkilatlarının ilk tercihi haline getirmek. ”dedi.

Kolluk kuvvetlerinin özel görevlerde tercihi

Türkiye’nin ilk yerli ve milli tabancası olma özeliğini taşıyan SAR9 ailesinin özel kuvvetlere yönelik üretilen üyesi olan SAR9 SOCOM, üst düzey teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. SAR9 SOCOM, Türkiye’de SAR9 SP olarak satışa sunuluyor.

Sarsılmaz’ın, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirip, TSK envanterine dahil ettiği SAR9 SP modeli, dayanıklılık ile hassasiyeti bir araya getiren SAR9 SOCOM modelinin de ilham kaynağı. SAR9 serisinin tüm üstün özelliklerine sahip olan SAR9 SOCOM, standart özelliklere ilave olarak; 17 ve 21 lik şarjör seçenekleri, susturucu bağlantısı, pratik kullanım avantajı sunan yükseltilmiş gez ve arpacık, şarjör kılavuzu (magwell), kordon halkası, her türlü aksesuara mükemmel uyum sağlayan picatinny ray ve art arda atışlarda maksimum performansı sağlayan soğutma kanalı gibi özellikler taşıyor.