Türk SİHA'larının başarısını hazmedemediler! FETÖ tetikçisi TELE1'den skandal ifadeler
Kardeş ülke Azerbaycan masum sivilleri katleden işgalci Ermenistan'ı Türk SİHA'ları ile darmadağın etti. İşgalcilerin yanında yer alan Kanada ise Türk SİHA'larında kullanılan Wescam üretimi elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya aldı. Yaşanan bu durum gayrı milli bir tutum sergileyen CHP yandaşı medyada büyük sevinçle karşılandı. Dünya Türk SİHA'larının başarılarını konuşurken FETÖ’nün finanse ettiği ve Merdan Yanadağ yönetimindeki TELE1 Selçuk Bayraktar'a atıfta bulunarak "Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış" ifadelerini kullandı.
Kanada, Türk SİHA'larının Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgaline karşı başlattığı harekatta kullanılmasından rahatsız oldu. Kanada hükümeti, aldığı skandal karar ile birlikte Türkiye'ye 'İHA ekipmanı' satışını askıya aldı. Türkiye, özellikle ANKA ve Bayraktar TB2 gibi platformlarda Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerini kullanıyordu.
Kanada'nın kararı TELE1'i sevindirdi
Kanada'nın Türkiye'ye insansız hava aracı ekipmanlarının bazılarının satışını askıya almasının ardından CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve Merdan Yanardağ'ın başında olduğu TELE1'in internet sitesinde ise skandal bir habere yer verildi.
Skandal ifadeler
Türkiye'nin ürettiği ve dünyada büyük övgüyle bahsedilen İHA ve SİHA'lar, TELE1'i rahatsız etti. Kanada hükümeti ekipmanın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'la savaşan Azerbaycan güçleri tarafından kullanıldığı iddialarını araştırdığını belirterek Türkiye'ye satışların askıya alındığını duyurdu. Bunu internet sitelerinde haber olarak yayınlayan TELE1, "Damadın İHA'ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış" ifadeleri ile skandala imza attı.
Fotoğrafı yanlış kullandılar
TELE1 "damadın" ifadesi ile okuyucusuna sunduğu haberde ise yanlış fotoğraf kullandı. Söz konusu haber TUSAŞ'ın ürettiği ANKA fotoğrafı ile servis edildi. "Damat" diyerek atıfta bulundukları Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde geliştirilen Bayraktar TB2 ile bir çok kritik bölgede yapılan başarılı operasyonlar sayesinde Ortadoğu'nun kaderini değiştirmişti.
Kamera sisteminin yerlisi seri üretime geçti
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kanada'nın ambargo kararının ardından yaptığı açıklamada "Savunma Sanayiimiz engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ediyor. SİHA'larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor, emeği geçenlere teşekkürler" ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.