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Suriye, Libya ve Azerbaycan'da destan yazan Türk SİHA'larının başarısı Yunan medyasında gündem oldu. Türk SİHA'larının operasyonel başarısından hayranlıkla bahseden Yunan medyası dikkar çeken bir analizde bulundu.

AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yönelik bazı yaptırım kararlarının çıkmasını beklediklerini aktaran Yunan medyası "Ancak Almanya tarafından bazı yarım sözler duyuluyor. Genel kanı Türkiye'ye karşı bir şeyler yapılacağı ama bunun Erdoğan'a zarar verecek bir şey olmayacağı yönünde" ifadelerine yer verdi.

"Erdoğan üstünlüğü ele geçirdi"

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk SİHA'larının başarısına değinen Yunan medyası, "Türkiye son 2 yılda 3 savaş verdi. Suriye, Libya ve Azerbaycan'da savaştı. Erdoğan bu 3 savaşı da kazanarak üstünlüğü ele geçirdi." dedi.

Bayraktar TB2'nin teknik özelliklerinden ve operasyonel kabiliyetinden bahseden Yunan medyası, "Erdoğan'ın Türkiye'de yaptırıp ürettiği ilk drone bu ve üretimi onun kontrol etmesi son derece önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Bununda TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA'ya da değinen Yunan medyası şunları kaydetti:

"Bu silahlar ve onu kullanan operatörlerinin eğitilme şekli tatbikatta değil gerçek savaş koşullarında gerçekleşti. Bu platformların Türkiye için hiper değerli oldukları ortaya çıktı. Erdoğan bunlardan daha fazlasını her gün Ege'ye gönderiyor. Azerbaycan'da ve Libya'da savaşı kazandılar."

"Libya'da dengeleri değiştirdi"

Türk SİHA'ları nedeniyle Libya'da durumun darbeci general Hafter aleyhine tersine döndüğünü aktaran Yunan medyası şöyle devam etti:

"Hatırlayacaksınız ki bir süre önce Atina'yı ziyaret eden Hafter'in güçleri hakkında konuşuyorduk. Libya'nın başkenti Trablus'un dışındaydılar ve hızla tam kontrolü ele almak üzereydiler. Çok kısa sürede bu durum tersine döndü. Türk gemilerinin destek ile gittiğini öğreniyorduk ayrıca bölgeye asker de transfer ettiler. Ve çok hızlı bir şekilde Trablus'ta kurulan ve Erdoğan'ın desteklediği hükümet avantaj elde etmeye başladı. Tüm bunların nedeni bu platformlardı. Gerçekten mükemmel bir doğrulukla Türk SİHA'larının başarısıydı. Türk SİHA'ları Hafter'in mevzilerini yok etti ve Libya iç savaşına yeni bir denge getirdi. Azerbaycan'ın Ermenistan ile savaşında işler daha da netleşti. Türk SİHA'ları Ermenistan'daki savaşı da kazandı."