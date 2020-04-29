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Dünya

Türk SİHA'larını 'Rus efsanesi' durduramayınca İsrail'den yardım istediler!

Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Libya Araştırmacısı Tarık el-Megrisi, Hafter'e sağlanan Rus hava savunma sistemi Pantsir'in Türkiye'nin sağladığı bazı SİHA'lara karşı yeterli olmadığının ortaya çıktığına dikkati çekerek, BAE'nin İsrail'den yeni hava savunma sistemleri getirmeye hazırlandığı yönünde haberlerin basına yansıdığını aktardı.

2020-04-29 23:24:00 -
Türk SİHA'larını 'Rus efsanesi' durduramayınca İsrail'den yardım istediler!

Avrupa Konseyi Dış İlişkiler Libya Araştırmacısı Tarık el-Megrisi, AA muhabirine Libya'da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"UMH şu anda görevde"

Tarık el-Megrisi, "UMH, şu anda güvende Türkiye her zaman hükümete kendilerini savunacak kapasiteyi sağlayacağı sözünü vermişti ve şu anda bunun ne anlama geldiğini biliyoruz" diye konuştu.

"Hafter'i sahada kayba zorlayan Türkiye'nin SİHA'ları"

Hafter'in mali, siyasi ve askeri anlamda baş destekçisi BAE'nin eskiden olduğu gibi Libya'ya daha fazla "top mermisi, roket ve paralı askeri" göndermeye devam edeceğine işaret eden Megrisi, BAE'yi ve Hafter'i en fazla sahada kayba zorlayan Türkiye'nin sağladığı silahlı insansız hava araçları (SİHA) olduğunu vurguladı.

"Rusya durduramayınca İsrail'den yardım istediler"

Megrisi, Hafter'e sağlanan Rus hava savunma sistemi Pantsir'in Türkiye'nin sağladığı bazı SİHA'lara karşı yeterli olmadığının ortaya çıktığına dikkati çekerek, BAE'nin İsrail'den yeni hava savunma sistemleri getirmeye hazırlandığı yönünde haberlerin basına yansıdığını aktardı.

"Hafter'in Trablus'a saldırısının sonu gelecek"

Libya'da çatışmanın sona ermediğini ancak hükümetin uzun bir aradan sonra Tunus sınırından Misrata açıklarındaki Ebu Gureyn bölgesine kadar uzanan geniş bir toprak parçasını güvenli bölge hale getirdiğini söyleyen Megrisi, şunları kaydetti: "Eğer hükümet, Hafter milislerini başkentin güneyindeki Kasr bin Gaşir gibi mahallelerden çıkarırsa belki savaşın değil ama Hafter'in Trablus'a saldırısının sonu gelecek ve bu da oldukça büyük bir gelişme."

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