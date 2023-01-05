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Teknoloji Türk SİHA'larına karşı İHA üretme kararı aldılar! Çin'den ve İran'dan aldılar tutmadı...Ne yaptılarsa olmadı
Teknoloji

Türk SİHA'larına karşı İHA üretme kararı aldılar! Çin'den ve İran'dan aldılar tutmadı...Ne yaptılarsa olmadı

Ukrayna ile yürütülen savaşta Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı çaresiz kalan Rusya, Çin'den drone ve İran'dan insansız hava araçları satın almıştı. İran'ın insansız hava araçlarını da yetersiz bulan Moskova yönetimi, İHA yapımına başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 09:23:00 -
Türk SİHA'larına karşı İHA üretme kararı aldılar! Çin'den ve İran'dan aldılar tutmadı...Ne yaptılarsa olmadı

Ukrayna savaşında Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı aciz kalan Rusya, İHA üretmek için harekete geçti.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, yeni nesil elektronik harp ve İHA'larla mücadele araçlarının testlerinin önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ve seri üretime geçileceğini açıkladı.

Rostec, İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacaklarını duyurdu. Kara, hava ve deniz bazlı elektronik harp araçları ile İHA'larla mücadele araçlarının üretim çalışmalarına devam edildiğini belirten şirket, 1-2 ay içinde devlet testlerinin tamamlanarak seri üretime başlanacağını bildirdi.

Rostec, saldırı ve nakliye helikopterleri, yeni avcı uçakları, stratejik bombardıman uçakları, nakliye ve muharebe eğitim uçakları gibi araçların üretim hacimlerinin artırıldığını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na silah ve mühimmat, İHA, taşınabilir füzesavar, tanksavar sistemleri tedarik etmeye devam ettiklerini kaydeden Rostec, füze birliklerine yeni İskender-M kompleksleri ile Pantsir-S1 kompleksleri sevkiyatının sürdüğünün de altını çizdi.

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