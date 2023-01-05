Türk SİHA'larına karşı İHA üretme kararı aldılar! Çin'den ve İran'dan aldılar tutmadı...Ne yaptılarsa olmadı
Ukrayna ile yürütülen savaşta Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı çaresiz kalan Rusya, Çin'den drone ve İran'dan insansız hava araçları satın almıştı. İran'ın insansız hava araçlarını da yetersiz bulan Moskova yönetimi, İHA yapımına başladı.
Ukrayna savaşında Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı aciz kalan Rusya, İHA üretmek için harekete geçti.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec, yeni nesil elektronik harp ve İHA'larla mücadele araçlarının testlerinin önümüzdeki aylarda tamamlanacağını ve seri üretime geçileceğini açıkladı.
Rostec, İHA'yla mücadeleye yönelik yeni nesil araçların seri üretimi yakında başlayacaklarını duyurdu. Kara, hava ve deniz bazlı elektronik harp araçları ile İHA'larla mücadele araçlarının üretim çalışmalarına devam edildiğini belirten şirket, 1-2 ay içinde devlet testlerinin tamamlanarak seri üretime başlanacağını bildirdi.
Rostec, saldırı ve nakliye helikopterleri, yeni avcı uçakları, stratejik bombardıman uçakları, nakliye ve muharebe eğitim uçakları gibi araçların üretim hacimlerinin artırıldığını vurguladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'na silah ve mühimmat, İHA, taşınabilir füzesavar, tanksavar sistemleri tedarik etmeye devam ettiklerini kaydeden Rostec, füze birliklerine yeni İskender-M kompleksleri ile Pantsir-S1 kompleksleri sevkiyatının sürdüğünün de altını çizdi.
Airporthaber
Dünya
Bayraktar TB2 SİHA alacak olan ülke savaşa giriyor! Abdullah Ağar bilinmeyen Türkiye detayını açıkladı
Teknoloji
Selçuk Bayraktar açıkladı... Yurt dışına satılan SİHA'lar Türkiye'ye karşı kullanılabilir mi?
Teknoloji
Türk SİHA'ları için ambargo koyan ülkeden beklenmedik hamle! Bayraktar TB2 SİHA için kapımızı çaldılar