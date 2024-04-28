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Teknoloji Türk SİHA'ları Yunanistan'ı telaşlandırdı! Yunanistan dünyaya duyurdu: 2 milyar euro ayırdılar
Teknoloji

Türk SİHA'ları Yunanistan'ı telaşlandırdı! Yunanistan dünyaya duyurdu: 2 milyar euro ayırdılar

Yeniakit Publisher
2024-04-28 21:24:00 - 2024-04-28 21:31:10
Türk SİHA'ları Yunanistan'ı telaşlandırdı! Yunanistan dünyaya duyurdu: 2 milyar euro ayırdılar

Türkiye, SİHA alanında dünyada büyük ses getirirken Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, uçaksavar ve dronesavar gölgeliklerinin oluşturulması için 2 milyar euro tahsis edildiğini duyurdu..

Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği nokta göğüs kabartıyor..

Türk şirketlerinin geliştirdiği yeni teknoloji ürünlerine olan ilgi, dünya geneline yayılmış durumda.

Özellikle Yunanistan medyasında, Türk savunma sanayiine yönelik yapılan karşılaştırmalar dikkat çekiyor..

Türk SİHA'ları Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor.

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA'ları Yunanistan'ı harekete geçirdi.
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SİHA'lara karşı 2 milyar euro ayırdı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, uçaksavar ve dronesavar gölgeliklerinin oluşturulması için 2 milyar euro tahsis edildiğini duyurdu.

Selanik'teki Beyond 2024 sergisinde verdiği röportajda Dendias, Yunanistan'ın Türkiye'nin askeri takviyesine "mantıklı bir tepki" vermesi gerektiğini söyledi.

"Tüm komşularımız dostumuz değil"

Yunan bakan, “Yunanistan, her zaman söylediğim gibi, Lüksemburg değil; Bütün komşularımız dostumuz değil” dedi.

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Türkiye'nin gemi ve drone programlarına dikkat çeken Dendias açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Mesela komşumuz Türkiye'nin gemi inşa programına bakın. Drone programına bakın. Onlara mantıklı bir yanıt vermemiz gerekiyor. Kimin birinci olacağını görmek için bir yarışmaya girmemiz gerektiğini söylemiyorum. Kendimizi savunmak istiyoruz, aynı zamanda caydırıcılık kabiliyetine de sahip olmak istiyoruz.

"Şimdiye kadar gerçekleşen en büyük reform"

Bu nedenle iki kubbenin oluşturulmasına öncelik verileceğini belirten Dendias, şunları ekle

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