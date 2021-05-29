Türk SİHA'ları o ülkede üretilecek! Son aşamaya gelindi

Baykar Savunma tarafından Bayraktar TB2’nin Ukrayna’ya ihracatı, 2018 yılında yapılmış ve Ukrayna SİHA’lardan oldukça memnun kalmıştı. Devamındaki süreçte ise SİHA’lar konusunda birçok görüşme gerçekleştirilmişti. Süreç içerisinde durum, Ukrayna’da Türk İHA’sının üretimi için bir tesisin kurulması seviyesine kadar ulaştı.

Defense Express’in iddialarına göre Ukrayna’da Bayraktar TB2 üretimine gelene kadarki süreçte yaşanan bazı gelişmeler ise şu şekilde:

Temmuz 2020’de Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Kiev ve Ankara’nın Ukrayna’da Bayraktar SİHA’larının ortak geliştirilmesi ve üretimi için görüşmelerde bulunduğunu duyurmuştu.

Ekim 2020’de Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Stratejik Sektörler Bakanı Oleh Urusky, sürece ilişkin şunları söylemişti:

"Türkiye, Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA ve diğer İHA türlerinin üretimi için Ukrayna’da yatırım yapmaya hazır."

Bu planlar ve söylemler, 14 Aralık 2020’de Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ve Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in muhtıra imzalaması ile resmiyet kazanmıştı. Muhtıradan bu yana altı ay geçmiş olmasına rağmen Ukrayna’da Türk tasarımlı insansız hava araçlarının üretimi için bir tesis inşaatına henüz başlanmadı.

Defense Express de sürecin yavaş işleyişi sebebiyle ‘Neden henüz başlanmadı?’ sorusunu sordu ve bazı cevaplar elde etti.

Elde ettiği yanıtlar ise şunlar; teorik olarak 1116-IX numaralı Ukrayna Yasası "Ukrayna’da önemli yatırımlarla yatırım projelerine devlet desteği" uyarınca, Ukrayna’da Türk İHA üretimi için bir tesis inşa etmenin fiziksel süreci başlatılabilir. Ancak bu kanunun pratikte işlemesi ve özellikle Baykar Savunma ile ortak bir projenin uygulanması için Bakanlar Kurulu’nun uygun bir hukuki belge paketi geliştirmesi gerekmekte.

Defense Express’in edindiği bilgilere göre ise hükümetin bu konudaki çalışmaları artık son aşamaya ulaştı.

SavunmaSanayiST