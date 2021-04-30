  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fransa’da aynı camiye ikinci kez ırkçı s
Bakan Soylu duyurdu! Ele geçirildi
Fahrettin Altun: Bundan taviz vermiyoruz
Güvenlik güçleri bölgeye konuşlandı! Kamerun'da saldırı: 5 asker hayatını kaybetti
Ekonomi Türk SİHA’ları KGK-SİHA-82 mühimmatıyla daha güçlü
Ekonomi

Türk SİHA’ları KGK-SİHA-82 mühimmatıyla daha güçlü

Silahlı insansız hava araçları (SİHA), Kanatlı Güdüm Kiti Silah Sistemi’ni (KGK) de kullanacak.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 20:14:00 -
Türk SİHA’ları KGK-SİHA-82 mühimmatıyla daha güçlü

KGK, genel maksat bombaları MK-82 (500 lb) ve MK-83’ü (1000 lb) akıllı mühimmata çeviriyor. Kanatları sayesinde 110 kilometre menzile sahip bulunuyor. Mühimmatın Küresel Konumlama Sistemi (KKS/GPS) ve Ataletsel Ölçerler Birimi kullanılarak geliştirilen güdümüyle hava koşullarından bağımsız olarak vuruş hassasiyeti 5 metre ve altında gerçekleşiyor.

Yer testleri tamamlandı

KGK’nin yer testleri ile F4 ve F16 uçaklarına sertifikasyonu tamamlandı. İlk üretimleri TÜBİTAK SAGE tarafından gerçekleştirilen mühimmat, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Seri üretimi Kale grubu tarafından yapılan KGK’nin millileştirme çalışmaları devam ediyor. TÜBİTAK SAGE, ayrıca KGK’nın SİHA’lar için özel versiyonu KGK-SİHA-82’yi geliştirdi. KGK-SİHA-82’nin menzili, SİHA’ların yükseklik ve hız kriterlerine bağlı olarak şu an için 30 kilometre ve üzerinde. KGK-SİHA-82’nin ilk test atışı, 23 Nisan’da Sinop’ta TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA’yla 30 kilometre menzile yapıldı. Başarılı test atışında 2.5 metrelik hedef vuruş hassasiyeti sağlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye açıklaması: Geri döndüler
Dünya

Rusya'dan Türkiye açıklaması: Geri döndüler

Rusya Federal Havacılık Kurumu, tur kapsamında Türkiye ve Tanzanya'da olan Rusların ülkeye geri döndüğünü duyurdu.
İsmail Demir'den kritik Azerbaycan mesajı: Kabiliyetleri birleştirmek istiyoruz
Gündem

İsmail Demir'den kritik Azerbaycan mesajı: Kabiliyetleri birleştirmek istiyoruz

Temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret eden Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye ile Azerbaycan arasın..
MSB acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var
Gündem

MSB acı haberi duyurdu! Şehitlerimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyinde düzenlenen Pençe Yıldırım Harekatı'nda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay