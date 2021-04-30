Türk SİHA’ları KGK-SİHA-82 mühimmatıyla daha güçlü

KGK, genel maksat bombaları MK-82 (500 lb) ve MK-83’ü (1000 lb) akıllı mühimmata çeviriyor. Kanatları sayesinde 110 kilometre menzile sahip bulunuyor. Mühimmatın Küresel Konumlama Sistemi (KKS/GPS) ve Ataletsel Ölçerler Birimi kullanılarak geliştirilen güdümüyle hava koşullarından bağımsız olarak vuruş hassasiyeti 5 metre ve altında gerçekleşiyor.

Yer testleri tamamlandı

KGK’nin yer testleri ile F4 ve F16 uçaklarına sertifikasyonu tamamlandı. İlk üretimleri TÜBİTAK SAGE tarafından gerçekleştirilen mühimmat, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Seri üretimi Kale grubu tarafından yapılan KGK’nin millileştirme çalışmaları devam ediyor. TÜBİTAK SAGE, ayrıca KGK’nın SİHA’lar için özel versiyonu KGK-SİHA-82’yi geliştirdi. KGK-SİHA-82’nin menzili, SİHA’ların yükseklik ve hız kriterlerine bağlı olarak şu an için 30 kilometre ve üzerinde. KGK-SİHA-82’nin ilk test atışı, 23 Nisan’da Sinop’ta TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur SİHA’yla 30 kilometre menzile yapıldı. Başarılı test atışında 2.5 metrelik hedef vuruş hassasiyeti sağlandı.