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Ekonomi Türk SİHA’ları 2023’te çok daha yetenekli olacak
Ekonomi

Türk SİHA’ları 2023’te çok daha yetenekli olacak

ASELSAN, 2023 yılında teslim edeceği, seri üretimine başlayacağı teknolojilerle Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yeteneklerini artıracak.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 11:31:00 -
Türk SİHA’ları 2023’te çok daha yetenekli olacak

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, “2023’te teslim edilecek hava savunma, mühimmatlar, savaş uçaklarının modernizasyonu, MİLGEM 6, 7, 8'inci gemilerin inşası gibi başlıkların her biri bizi ayrı ayrı heyecanlandırıyor. Hava savunma projesi Siper’in teslimatını yapacağız, Gökbey helikopterinin teslimatı başlayacak, seri üretimi başlayan Hisar-A, Hisar-A+, Hisar-O, Hisar-O+ füzeleri teslim edilecek, silahlı insansız deniz araçlarına (SİDA) elektronik harp yetenekleri kazandırılacak. Hava, kara ve denizdeki insansız araçların sürü kabiliyetinde kullanılabilmesi, geliştirilen sensörlerle yeni görevler icraları sağlanacak. Minyatür Bomba ile Bayraktar Akıncı TİHA’dan 8 farklı hedefe özellikle hava savunma sistemlerini hedef alabilecek bir yetenek kazandırıldı. AESA radarı Bayraktar Akıncı ile buluşacak. İHA ve SİHA’lara takılan CATS kamerasının bir sonraki versiyonu ASELFLIR 500 de yılın ilk çeyreğinde teslim edilecek” dedi.

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